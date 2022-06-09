Os sinais de que a candidatura de Contarato ao governo do ES vai ser retirada

Senador Fabiano Contarato ao lado de Lula A prioridade do PT é eleger o ex-presidente Crédito: Twitter/@ContaratoSenado

O PT e o PSB do governador Renato Casagrande já estão juntos nacionalmente, como denota a chapa Lula-Alckmin. Falta aparar arestas nos estados e a daqui deve limar Contarato da jogada.

Um evento marcado para o próximo sábado (11) que, originalmente, seria para o lançamento do senador ao governo, ganhou ares de "discussão de plano de governo" a ser apresentado ou a um candidato próprio ou a quem o PT vier a apoiar, ou seja, Casagrande.

As lideranças nacionais do PT que cuidam das tratativas com os estados, a presidente Gleisi Hoffmann e os deputados federais Paulo Teixeira e José Guimarães, já sinalizaram aos líderes locais que a segunda opção é a mais provável. A mudança de caráter do evento de sábado dá a dica.

O próprio Contarato deve estar presente. Na reunião do diretório estadual do PT, na noite desta quarta-feira (8), ele não compareceu, pois está em agenda no Uruguai. A reunião selou o "rebaixamento" do encontro.

Mas o senador, de acordo com fontes do PT, está ciente da movimentação.

Casagrande também conversou com petistas locais, na última segunda-feira (6), e mostrou-se disposto a declarar voto em Lula, "do jeito dele", segundo um petista. Ou seja, sem muito estardalhaço.

Assim que o nome de Contarato for retirado, o partido deve passar a pleitear espaços na chapa de Casagrande, como os postos de candidato a vice e a senador. Este último é cobiçado por vários aliados do socialista e promete ser fonte de muitas emoções.

Em entrevista à coluna, o governador pontou que compor a chapa majoritária não é a prioridade do PT e sim a eleição de Lula, tirou por menos.

Quem vai bater o martelo mesmo sobre o destino eleitoral do senador é a direção nacional do PT, que, junto com o PSB, estabeleceu o próximo dia 15 como a data limite para definir as questões nos estados.

Afinal, ficaria, no mínimo, chato, um "casamento na delegacia". Casagrande, ao adotar um tom de conciliação na segunda-feira, mais encorajador do que o que utilizou na primeira reunião com o PT, em 12 de abril, também tentou um acordo local, sem que fosse necessária uma imposição da direção nacional do PT.

Quem não vai gostar nada da retirada de Contarato da jogada é a militância, a base do partido que, como já mencionado, estava empolgada com a ideia de concorrer ao Palácio Anchieta.

Além disso, convenhamos, Casagrande não ofereceu muita coisa em troca do apoio dos petistas. As costuras nacionais, embora não seja o cenário ideal para uma aliança, é que vão ditar a parceria local.