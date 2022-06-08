Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Pazolini aguarda análise sobre legalidade de projeto que barra banheiro unissex

Câmara de Vitória aprovou proposta de vereador bolsonarista, em mais uma "polêmica" que desvia a atenção dos reais problemas da cidade

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 15:47

Públicado em 

08 jun 2022 às 15:47
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeito Lorenzo Pazolini anuncia
Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini  Crédito: Divulgação/Jansen Lube/PMV
Dando prosseguimento à "cruzada moral" que tomou conta da atual composição da Câmara de Vitória, o Legislativo municipal aprovou, na última segunda-feira (6), projeto que proíbe o funcionamento de banheiros unissex na Capital.
Constitucionalistas ouvidos por A Gazeta já adiantaram que a medida é inconstitucional, mas o texto ainda precisa passar pelo crivo do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). O projeto ainda não chegou ao Executivo.
Quando chegar, vai receber parecer da Procuradoria Geral do município. E é isso que o prefeito aguarda.
Questionado pela coluna nesta quinta-feira (8), ele evitou emitir opinião sobre a proposta. A maioria dos vereadores de Vitória compõe a base de apoio ao prefeito.
Pazolini disse que vai se ater à análise jurídica da coisa:
"Ele (o projeto) vai passar pelas secretarias e pela procuradoria. Vai ser analisada a sua conveniência, juridicidade e boa técnica legislativa. Vamos aguardar esse prazo de 15 dias úteis, assim que chegar o projeto para que seja tomada a melhor decisão, principalmente a melhor decisão no âmbito jurídico, que é o que sempre adotamos desde o início da nossa gestão".
O projeto foi apresentado por Gilvan da Federal (PL) e contou com o apoio de André Brandino (PSC), Armandinho Fontoura (Podemos), Davi Esmael (PSD), Leandro Piquet (Republicanos), Denninho Silva (União Brasil), Luiz Emanuel e Maurício Leite (Cidadania).
Somente duas parlamentares votaram contra: Camila Valadão (PSOL) e Karla Coser (PT). Aloísio Varejão (PSB), Anderson Goggi (PP), Piquet (apesar de ser um dos coautores), Duda Brasil (União Brasil) e Luiz Paulo Amorim (Solidariedade) não estavam presentes na hora da votação.
Não é a primeira vez que a Câmara joga uma "batata quente" nas mãos do prefeito. Ele vetou o projeto que previa aval dos pais a conteúdo escolar, apesar de considerar a iniciativa "louvável", já que não cabia, legalmente, ao Legislativo propor isso. 
Por outro lado, Pazolini sancionou, com vetos parciais, lei que proíbe a exigência de comprovante de vacinação em Vitória.

Atualização

09/06/2022 - 9:45
O texto foi atualizado para incluir que o vereador Duda Brasil também não estava presente quando o projeto foi votado na Câmara.

LEIA MAIS 

Senado: Casagrande quer apenas um aliado na disputa

Magno garante candidatura de Manato: "Não tem plano para tirar A ou B"

Casagrande quer o PT, mas nega palanque exclusivo para Lula

"A acusação de investir muito é uma boa acusação", diz Casagrande, rebatendo Guerino

A sinuca de bico do PSOL no Espírito Santo

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Câmara de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados