Pazolini aguarda análise sobre legalidade de projeto que barra banheiro unissex

Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini Crédito: Divulgação/Jansen Lube/PMV

Quando chegar, vai receber parecer da Procuradoria Geral do município. E é isso que o prefeito aguarda.

Questionado pela coluna nesta quinta-feira (8), ele evitou emitir opinião sobre a proposta. A maioria dos vereadores de Vitória compõe a base de apoio ao prefeito.

Pazolini disse que vai se ater à análise jurídica da coisa:

"Ele (o projeto) vai passar pelas secretarias e pela procuradoria. Vai ser analisada a sua conveniência, juridicidade e boa técnica legislativa. Vamos aguardar esse prazo de 15 dias úteis, assim que chegar o projeto para que seja tomada a melhor decisão, principalmente a melhor decisão no âmbito jurídico, que é o que sempre adotamos desde o início da nossa gestão".

O projeto foi apresentado por Gilvan da Federal (PL) e contou com o apoio de André Brandino (PSC), Armandinho Fontoura (Podemos), Davi Esmael (PSD), Leandro Piquet (Republicanos), Denninho Silva (União Brasil), Luiz Emanuel e Maurício Leite (Cidadania).

Somente duas parlamentares votaram contra: Camila Valadão (PSOL) e Karla Coser (PT). Aloísio Varejão (PSB), Anderson Goggi (PP), Piquet (apesar de ser um dos coautores), Duda Brasil (União Brasil) e Luiz Paulo Amorim (Solidariedade) não estavam presentes na hora da votação.

Não é a primeira vez que a Câmara joga uma "batata quente" nas mãos do prefeito. Ele vetou o projeto que previa aval dos pais a conteúdo escolar , apesar de considerar a iniciativa "louvável", já que não cabia, legalmente, ao Legislativo propor isso.