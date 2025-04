Os bastidores, as disputas e a demora na definição de comissões da Assembleia do ES

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Crédito: Victor Thomé/Ales

O ano legislativo começou no dia 1º de fevereiro na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mas somente nesta segunda-feira (07) as comissões temáticas da Casa foram constituídas. Antes de serem votados em plenário, todos os projetos têm que passar por esses grupos temáticos, também formados por deputados. Na ausência das comissões, os parlamentares estavam divididos em blocos, um de oposição e outro aliado ao governo Renato Casagrande (PSB).

(Veja, no final deste texto, a lista com a composição e o comando de todas as comissões)

As comissões da Assembleia não são politicamente tão relevantes para decidir o destino de propostas como ocorre na Câmara dos Deputados. Lá, se a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante, for presidida pela oposição, por exemplo, é dor de cabeça na certa para o governo Lula (PT). No Legislativo capixaba, as chances de isso ocorrer são menores, já que o Palácio Anchieta tem maioria consolidada na Casa.

As comissões, entretanto, são importantes vitrines para os próprios deputados estaduais. Por meio delas, eles realizam audiências públicas e sessões solenes para debater temas e homenagear pessoas. E se fazem presentes nos municípios, algo que não pode ser desprezado em ano pré-eleitoral.

Por isso, o comando de algumas comissões, como as de Saúde e a de Cooperativismo, foi especialmente disputado. Para evitar uma luta fratricida e manter a harmonia entre os colegas, o presidente da Assembleia, Marcelo Santos (União Brasil), adotou uma estratégia diferente.

"Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, nós não tivemos eleição tanto para indicar membros, quanto para compor a presidência e vice-presidência", afirmou o presidente, à coluna.

Marcelo Santos (União Brasil) Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo "Fizemos um acordo, um acordo de uma Assembleia que amadureceu para caramba"

Só que chegar a esse acordo custou tempo. Por isso, a demora.

Em 2023, quando as comissões foram formadas para vigorar nos primeiros dois anos da atual legislatura, cada grupo elegeu, separadamente, seus presidentes e vice-presidentes. Em fevereiro daquele ano mesmo, os colegiados já estavam instalados. Agora, isso levou dois meses.

Mesmo assim, Marcelo comemora:

"Nós finalizamos a composição das comissões, na presidência, na vice-presidência, nos membros titulares e nos suplentes (...) A composição é plural, partidariamente falando, vai do PT e do PSOL ao PL e ao PRD. Nós não entramos em briga ideológica".

DARY NA MESA E NA JUSTIÇA

Ex-líder do governo Casagrande na Assembleia, Dary Pagung (PSB) é, desde 1º de fevereiro, o 1º vice-presidente da Casa. Além do lugar na Mesa Diretora, ele ainda emplacou como presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

Até o final do ano passado, quem comandava o colegiado era Mazinho dos Anjos (PSDB). Agora, ele preside a Comissão de Finanças, no lugar de Tyago Hoffmann (PSB), que está licenciado do mandato, é o atual secretário estadual de Saúde.

As comissões de Justiça e Finanças são as mais relevantes, do ponto de vista técnico, já que todos os projetos passam por elas e recebem pareceres favoráveis ou contrários.

MADUREIRA NA EDUCAÇÃO

Outra coisa que chama a atenção é que o deputado Marcos Madureira (PP), conselheiro aposentado do Tribunal de Contas e tradicional político do Sul do estado, vai presidir a comissão de Educação. A função era exercida, anteriormente, por Raquel Lessa, do mesmo partido.

SAÚDE E COOPERATIVISMO

Quem levou a melhor na disputa pela comissão de Saúde foi Bruno Resende, que se manteve no posto. Pablo Muribeca (Republicanos) também estava de olho nessa cadeira.

Já para a comissão de Cooperativismo, o escolhido foi Callegari (PL). Ele superou Allan Ferreira (Podemos).

VEJA COMO FICARAM AS COMISSÕES DA ASSEMBLEIA

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA:

Dary Pagung (PSB) - presidente

Mazinho dos Anos (PSDB) - vice-presidente

João Coser (PT)

Capitão Assumção (PL)

Allan Ferreira (PODEMOS)

Lucas Polesi (PL)

Raquel Lessa (PP)

FINANÇAS:

Mazinho dos Anjos (PSDB) - presidente

Denninho Silva (UNIÃO BRASIL) - vice-presidente

Adilson Espindula (PSD)

Alexandre Xambinho (PODEMOS)

Janete de Sá (PSB)

Coronel Weliton (PRD)

Delegado Danilo Bahiense (PL)

Engenheiro José Esmeraldo (PDT)

Callegari (PL)



PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

Gandini (PSD) - presidente

Camila Valadão (PSOL) - vice-presidente

Callegari (PL)

Iriny Lopes (PT)

Janete de Sá (PSB)



CULTURA ECOMUNICAÇÃO SOCIAL:

Iriny Lopes (PT) - presidente

Sérgio Meneguelli (REPUBLICANOS) - vice-presidente

Toninho da Emater (PSB)





EDUCAÇÃO:

Marcos Madureira (PP) - presidente

Dary Pagung (PSB) - vice-presidente

Capitão Assumção (PL)

Gandini(PSD)

Fabio Duarte (REDE)



DIREITOS HUMANOS:



Camila Valadão (PSOL) - presidente

Iriny Lopes (PT) - vice-presidente

Capitão Assumção (PL)

João Coser (PT)

Lucas Polese (PL)



SAÚDE:

Dr. Bruno Resende (UNIÃO BRASIL) - presidente

Fábio Duarte (REDE) Vice-Presidente

Pablo Muribeca (REPUBLICANOS)

Hudson Leal (REPUBLICANOS)

Z é Preto (PP)



ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Raquel Lessa (PP) - presidente

Callegari (PL) - vice-presidente

Camila Valadão (PSOL)



PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE:

Alcântaro Filho (REPUBLICANOS) - presidente

Vandinho Leite (PSDB) - vice-presidente

João Coser (PT)

AGRICULTURA:

Adilson Espindula (PSD) - presidente

João Coser (PT) - vice-presidente

Coronel Weliton (PRD)

DaryPagung(PSB)

Janete de Sá (PSB)

Lucas Polese(PL)

Raquel Lessa (PP)

Toninho da Emater (PSB)

Alcântaro Filho (REPUBLICANOS)





DEFESA DO CONSUMIDOR:

Vandinho Leite (PSDB) - presidente



Delegado Danilo Bahiense (PL) - vice-presidente

Alcântaro Filho (REPUBLICANOS)



SEGURANÇA:

Delegado Danilo Bahiense (PL) - presidente

Coronel Weliton (PRD) - vice-presidente

Capitão Assumção (PL)

Denninho Silva (UNIÃO BRASIL)

Fabio Duarte (Rede)

Mazinho dos Anjos (PSDB)

Raquel Lessa(PP)



TURISMO:



Coronel Weliton (PRD) - presidente

Ze Preto (PP) - vice-presidente

Janete de Sá (PSB)



CIÊNCIA E TECNOLOGIA:

Pablo Muribeca (REPUBLICANOS) - presidente

João Coser (PT) - vice-presidente

Bispo Alves (REPUBLICANOS)



INFRAESTRUTURA:

Alexandre Xambinho (PODEMOS) - presidente

Joã o Coser (PT) - vice-presidente

Marcos Madureira (PP)



COOPERATIVISMO:



Callegari (PL) - presidente

Hudson Leal (REPUBLICANOS) - vice-presidente

Marcos Madureira (PP)

Fabio Duarte (REDE)

Allan Ferreira (Podemos)

POLÍTICA SOBRE DROGAS:



Denninho Silva (UNIÃO BRASIL) - presidente

Mazinho dos Anjos(PSDB) vice-presidente

Alcântaro Filho (REPUBLICANOS)



PROTEÇÃO EBEM-ESTAR DOS ANIMAIS:



Janete de Sá (PSB) - presidente

Alexandre Xambinho (PODEMOS) - vice-presidente

Coronel Weliton (PRD)



CORREGEDORIA GERAL:

Coronel Weliton (PRD) - corregededor-geral

Mazinho dos Anjos (PSDB) vice-corregededor-geral

Dary Pagung (PSB)

Raquel Lessa (PP)

Delegado Danilo Bahiense (PL)



