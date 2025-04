Poder Legislativo

Após dois meses, Assembleia do ES define comissões permanentes

Demora na definição dos colegiados estava gerando apreensão entre os deputados, após eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026, em fevereiro

5 min de leitura min de leitura

Assembleia Legislativa: comissões permanentes para os próximos dois anos foram definidas. (Ricardo Medeiros)

Pouco mais de dois meses após a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) oficializou, nesta segunda-feira (7), a formação das comissões permanentes para os próximos dois anos, por meio de ato do presidente do Legislativo estadual, deputado Marcelo Santos (União).

A demora na definição dos colegiados gerava apreensão entre os deputados, uma vez que os projetos levados a plenário estavam sendo discutidos e votados por meio das comissões cujo período de vigência havia terminado em dezembro do ano passado, quando foi encerrado o biênio 2023/2024.

Veja Também Saiba quem serão os presidentes das principais comissões na Assembleia do ES

Reportagem publicada por A Gazeta em 4 de fevereiro deste ano já informava os nomes que presidiriam as principais comissões permanentes da Ales. Finanças e Constituição e Justiça, dois dos principais colegiados na esfera do Poder Legislativo, por exemplo, têm como presidentes os deputados Mazinho dos Anjos (PSDB) e Dary Pagung (PSB), respectivamente. Ambos são aliados do governador Renato Casagrande (PSB).

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) tem o poder de deliberar sobre o aspecto constitucional, jurídico e legal dos projetos de lei apresentados na Ales.

Já a Comissão de Finanças tem a prerrogativa de opinar sobre as contas do governador do Estado, além de discutir e votar a Lei Orçamentária Anual (LOA). Também compete a esse colegiado se manifestar sobre todas as proposições quanto ao aspecto financeiro, que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita, bem como os planos e projetos de desenvolvimento

Ainda conforme antecipado por A Gazeta em fevereiro, a Comissão de Segurança seguirá sendo presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PL). O deputado Vandinho Leite (PSDB), alçado ao posto de líder do governo na Ales, continuará presidindo o colegiado relacionado à Comissão de Defesa do Consumidor.

O deputado Adilson Espíndula (PSD) comandará a Comissão de Agricultura no biênio 2025/2026. A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente seguirá sob a presidência do deputado Alcântaro Filho (Republicanos).

Veja quem são os presidentes e membros efetivos das comissões permanentes da Ales:

Comissão de Constituição e Justiça

Presidente: Dary Pagung (PSB);

vice-presidente: Mazinho dos Anjos (PSDB);

Membros Efetivos: João Coser (PT), Capitão Assumção (PL), Allan Ferreira (Podemos), Lucas Polese (PL) e Raquel Lessa (PP).

Comissão de Finanças

Presidente: Mazinho dos Anjos (PSDB);

Vice-presidente: Denninho Silva (União);

Membros efetivos: Adilson Espídola (PSD), Alexandre Xambinho (Podemos), Janete de Sá (PSB), Coronel Weliton (PRD), Danilo Bahiense (PL), José Esmeraldo (PDT) e Callegari (PL).

Comissão de Meio Ambiente

Presidente: Gandini (PSD);

Vice-presidente: Camila Valadão (Psol);

Membros efetivos : Callegari (PL), Iriny Lopes (PT) e Janete de Sá (PSB).

Comissão de Cultura e Comunicação

Presidente: Iriny Lopes (PT);

Vice-presidente : Sérgio Meneguelli (Republicanos);

Membro efetivo: Toninho da Emater (PSB).

Comissão de Educação

Presidente: Marcos Madureira (PP);

Marcos Madureira (PP); Vice-presidente: Dary Pagung (PSB);

Membros efetivos: Capitão Assumção (PL), Gandini (PSD) e Fabio Duarte (Rede).

Comissão de Direitos Humanos

Presidente: Camila Valadão (Psol);

Vice-presidente: Iriny Lopes (PT);

Membros efetivos: Capitão Assumção (PL), João Coser (PT) e Lucas Polese (PL).

Comissão de Saúde

Presidente: Dr. Bruno Resende (União);

Vice-presidente: Fábio Duarte (Rede);

Membros efetivos: Pablo Muribeca (Republicanos), Hudson Leal (Republicanos) e Zé Preto (PP).

Comissão de Assistência Social

Presidente: Raquel Lessa (PP);

Vice-presidente: Callegari (PL);

Membro efetivo: Camila Valadão (Psol).

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente

Presidente: Alcântaro Filho (Republicanos);

Alcântaro Filho (Republicanos); Vice-presidente: Vandinho Leite (PSDB);

Vandinho Leite (PSDB); Membro efetivo: João Coser (PT).

Comissão de Agricultura

Presidente: Adilson Espindula (PSD);

Vice-presidente: João Coser;

Membros etivos: Coronel Weliton (PRD); Dary Pagung (PSB); Janete de Sá (PSB); Lucas Polese (PL); Toninho da Emater (PSB); e Alcântaro Filho (Republicanos).

Comissão de Defesa do Consumidor

Presidente: Vandinho Leite (PSDB);

Vice-presidente: Danilo Bahiense (PL);

Membro efetivo: Alcântaro Filho (Republicanos).

Comissão de Segurança

Presidente: Danilo Bahiense (PL);

Vice-presidente: Coronel Weliton (PRD);

Membros efetivos: Capitão Assumção (PL); Denninho Silva (União); Fabio Duarte (Rede); Mazinho dos Anjos (PSDB); e Raquel Lessa (PP).

Comissão de Turismo

Presidente: Coronel Weliton (PRD);

Vice-presidente: Zé Preto (PP);

Membro efetivo: Janete de Sá (PSB).

Comissão de Ciência e Tecnologia

Presidente: Pablo Muribeca (Republicanos);

Vice-presidente: João Coser (PT);

Membro efetivo: Bispo Alves (Republicanos).

Comissão de Infraestrutura

Presidente: Alexandre Xambinho (Podemos);

Vice-presidente : João Coser (PT);

Membro efetivo: Marcos Madureira (PP).

Comissão de Cooperativismo

Presidente: Callegari (PL);

Vice-presidente: Hudson Leal (Republicanos);

Membros efetivos: Marcos Madureira (PP), Fabio Duarte (Rede) e Allan Ferreira (Podemos).

Comissão de Política sobre Drogas

Presidente: Denninho Silva (União);

Vice-presidente: Mazinho dos Anjos (PSDB);

Membro efetivo: Alcântaro Filho (Republicanos).

Comissão de Proteção e Bem-estar animal

Presidente: Janete de Sá (PSB);

Vice-presidente : Alexandre Xambinho (Podemos);

Membro efetivo: Coronel Weliton (PRD).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta