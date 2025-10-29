Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Marcos do Val reassume mandato no Senado após dois meses de licença

Agora sem tornozeleira eletrônica, senador do ES deve integrar a CPI do Crime Organizado

Vitória
Publicado em 29/10/2025 às 19h19
Senador Marcos do Val (Podemos)
Senador Marcos do Val (Podemos), em discurso no Senado em fevereiro de 2025. Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Marcos do Val (Podemos) voltou nesta quarta-feira (29) a exercer o mandato. Ele estava de licença por motivos de saúde desde 28 de agosto.

A licença poderia seguir até 21 de dezembro, já que foi concedida para durar 120 dias, mas de acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, ele já retornou à ativa e, inclusive, vai integrar a CPI do Crime Organizado a ser instalada na Casa.

“O Brasil precisa de uma resposta articulada ao avanço das organizações criminosas. O combate ao crime deve ser pautado por inteligência, tecnologia e integração entre as forças de segurança. Esse será o foco do meu trabalho na CPI”, afirmou Marcos do Val, em comunicado.

Durante quase todo o mês de agosto, Do Val usou tornozeleira eletrônica, como medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele responde a um inquérito na Corte por supostamente promover campanha de ofensas e ataques contra o Supremo e delegados da Polícia Federal.

O ministro Alexandre de Moraes, há cerca de dois meses, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do senador e derrubou outras medidas até então impostas, como o bloqueio do salário do parlamentar.

O senador ainda está, entretanto, impedido de sair do país.

SÓ UM

O Espírito Santo ficou uma semana com apenas um senador, Fabiano Contarato (PT). É que, no último dia 21, Magno Malta (PL) passou por uma cirurgia no joelho e deve ficar licenciado por 30 dias e, assim, somou-se à ausência de Do Val.

Agora, com o retorno de Do Val, a bancada capixaba conta com dois dos três membros.

