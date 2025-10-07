Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Com presença de Zema, Novo vai lançar pré-candidato ao Senado no ES

Pré-candidatura do governador de Minas Gerais à Presidência da República também vai ser lançada em Vitória, a exemplo de ato realizado em SP

Vitória
Publicado em 07/10/2025 às 17h30
Leonardo Monjardim
Leonardo Monjardim, vereador de Vitória. Crédito: Instagram/@leonardomonjardim

O Novo está decidido a disputar o Senado no Espírito Santo em 2026 e já marcou data para o lançamento da pré-candidatura de Leonardo Monjardim ao cargo. O vereador de Vitória, filiado ao partido desde 2024, vai ser oficialmente lançado na corrida do ano que vem no próximo dia 29 de novembro.

De acordo com o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também vai participar do evento. Zema é pré-candidato à Presidência da República. "Ele (Zema) já teve a pré-candidatura lançada em São Paulo (em agosto), está rodando o Brasil e está confirmadíssimo aqui", contou.

No Espírito Santo, o Novo está bem próximo do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o PL já tem pré-candidatura ao Senado por aqui, Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta, que preside o PL estadual.

"Estamos caminhando junto com o PL. É Maguinha e Monjardim, uma dobradinha", cravou Aguiar. Em 2026, duas vagas vão estar em disputa em cada estado para o Senado, então é possível que um mesmo grupo político lance dois nomes.

Ainda não está definido, entretanto, se Novo e PL vão formar uma coligação. De qualquer forma, o presidente estadual do Novo garantiu que Monjardim vai disputar.

Iuri Aguiar

Presidente estadual do Novo

"Não vamos abrir mão de lançar o Monjardim, mesmo que avulso, sem coligação"

Tal resolução também representa um revés às pretensões do ex-deputado federal Carlos Manato, que também pretende ser candidato a senador e procurou o Novo recentemente.

APOIO A PAZOLINI NÃO ESTÁ GARANTIDO

Leonardo Monardim é vice-presidente da Câmara de Vitória e líder do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Casa. Obviamente, é um aliado político do prefeito, mas uma aliança formal entre o Novo e o partido do chefe do Executivo municipal ainda não está garantida.

"Adoraríamos ter o apoio do Republicanos ao Monjardim, mas ainda não conversamos sobre isso. Também não definimos quem vamos apoiar para governador", afirmou Aguiar.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Resultado de eleição no TJES mostra fim da supremacia da antiguidade
PT nacional autoriza construção da pré-candidatura de Helder ao governo do ES
Magno Malta tentou emplacar PEC da Blindagem "light", mas emenda foi rejeitada
Euclério Sampaio: "Estou decidido a disputar o Senado"
Coser: "Vamos trabalhar para que o PT tenha uma candidatura ao governo do ES"

A Gazeta integra o

Saiba mais
Senado Federal novo Romeu Zema Letícia Gonçalves Eleicões 2026

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.