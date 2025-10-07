Com presença de Zema, Novo vai lançar pré-candidato ao Senado no ES

Leonardo Monjardim, vereador de Vitória. Crédito: Instagram/@leonardomonjardim

O Novo está decidido a disputar o Senado no Espírito Santo em 2026 e já marcou data para o lançamento da pré-candidatura de Leonardo Monjardim ao cargo. O vereador de Vitória, filiado ao partido desde 2024, vai ser oficialmente lançado na corrida do ano que vem no próximo dia 29 de novembro.



De acordo com o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também vai participar do evento. Zema é pré-candidato à Presidência da República. "Ele (Zema) já teve a pré-candidatura lançada em São Paulo (em agosto), está rodando o Brasil e está confirmadíssimo aqui", contou.

No Espírito Santo, o Novo está bem próximo do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o PL já tem pré-candidatura ao Senado por aqui, Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta, que preside o PL estadual.

"Estamos caminhando junto com o PL. É Maguinha e Monjardim, uma dobradinha", cravou Aguiar. Em 2026, duas vagas vão estar em disputa em cada estado para o Senado, então é possível que um mesmo grupo político lance dois nomes.

Ainda não está definido, entretanto, se Novo e PL vão formar uma coligação. De qualquer forma, o presidente estadual do Novo garantiu que Monjardim vai disputar.

Iuri Aguiar Presidente estadual do Novo "Não vamos abrir mão de lançar o Monjardim, mesmo que avulso, sem coligação"

Tal resolução também representa um revés às pretensões do ex-deputado federal Carlos Manato, que também pretende ser candidato a senador e procurou o Novo recentemente.

APOIO A PAZOLINI NÃO ESTÁ GARANTIDO

Leonardo Monardim é vice-presidente da Câmara de Vitória e líder do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Casa. Obviamente, é um aliado político do prefeito, mas uma aliança formal entre o Novo e o partido do chefe do Executivo municipal ainda não está garantida.

"Adoraríamos ter o apoio do Republicanos ao Monjardim, mas ainda não conversamos sobre isso. Também não definimos quem vamos apoiar para governador", afirmou Aguiar.

A Gazeta integra o Saiba mais