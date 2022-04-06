Vitória tem nova secretária de Saúde. Saiba quem é

Um dos grandes desafios de Joanna Jaegher é resolver o problema na demora de atendimento nos Pronto-Atendimentos (PAs) dos bairros São Pedro e Praia do Suá, alvo de muitas críticas, inclusive de aliados do prefeito.
Joanna já foi subsecretária de Estado da Saúde, secretária de Saúde de Vila Velha e consultora do Ministério da Saúde e assessorou inúmeras Secretarias de Saúde no Estado.
"Trata-se de uma gestora da saúde pública muito experiente e reconhecida pela excelência do trabalho que certamente contribuirá para melhorarmos ainda mais o atendimento à população", declarou Pazolini
.
Graduada em Farmácia e Bioquímica, com especialização de Gestão da Clínica na Rede de Atenção à Saúde e em Aperfeiçoamento em Gestão em Saúde, Joanna tem experiência e formação especializada como gestora estadual e municipal do SUS.
Em 30 anos de atuação SUS
, ela participou no desenvolvimento de projetos, organização de processos e inclusão de novas tecnologias de gestão com profissionais e gestores nos níveis municipal, estadual e federal, na Atenção Primária à Saúde, bem como na rede hospitalar.