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Leonel Ximenes

Vitória tem nova secretária de Saúde. Saiba quem é

Um dos principais desafios da nova gestora é resolver o problema na demora no atendimento de alguns PAs

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 12:01

Públicado em 

06 abr 2022 às 12:01
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Joanna Jaegher foi apresentada nesta quarta (6) pelo prefeito Lorenzo Pazolini e pelo secretário de Governo, Marcelo de Oliveira
Joanna Jaegher foi apresentada nesta quarta (6) pelo prefeito Lorenzo Pazolini e pelo secretário de Governo, Marcelo de Oliveira Crédito: PMV/Divulgação
A nova secretária de Saúde de Vitória, Joanna D’Arc Victoria Barros De Jaegher, foi apresentada nesta quarta-feira (6) pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ela substitui Thais Campolina Cohen Azoury, exonerada na semana passada, junto com a subsecretária, Valéria Crema. Oficialmente, a pedido.
Um dos grandes desafios de Joanna Jaegher é resolver o problema na demora de atendimento nos Pronto-Atendimentos (PAs) dos bairros São Pedro e Praia do Suá, alvo de muitas críticas, inclusive de aliados do prefeito.
Joanna já foi subsecretária de Estado da Saúde, secretária de Saúde de Vila Velha e consultora do Ministério da Saúde e assessorou inúmeras Secretarias de Saúde no Estado.
"Trata-se de uma gestora da saúde pública muito experiente e reconhecida pela excelência do trabalho que certamente contribuirá para melhorarmos ainda mais o atendimento à população", declarou Pazolini.

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Graduada em Farmácia e Bioquímica, com especialização de Gestão da Clínica na Rede de Atenção à Saúde e em Aperfeiçoamento em Gestão em Saúde, Joanna tem experiência e formação especializada como gestora estadual e municipal do SUS.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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