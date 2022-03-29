Em meio à crise nos PAs, Pazolini exonera secretária e subsecretária de Saúde

Atendimento precário no PA da Praia do Suá, em Vitória, no Natal de 2021 Crédito: Carol Monteiro - TV Gazeta

Ainda em meio à pandemia de Covid-19 , a secretária de Saúde da Prefeitura de Vitória, Thais Campolina Cohen Azoury, e a subsecretária, Valéria Baptistiti Crema, foram exoneradas, nesta terça-feira (29). O diário oficial registra que isso ocorreu "a pedido", ou seja, por solicitação delas.

Há tempos, no entanto, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e aliados dele cogitavam a mudança. A área da saúde em Vitória tem sido foco de críticas e transtornos, algo incomum na história da cidade, em outras gestões. Ganhou notoriedade a demora para atendimento nos pronto atendimentos dos bairros São Pedro e Praia do Suá.

Isso gerou (mais um) atrito político entre Pazolini e o Palácio Anchieta.

Mas uma pessoa próxima ao prefeito admite que faltou também gestão da pasta no imbróglio.

Thais Azoury manteve-se no cargo, juntamente com a subsecretária, mas sob críticas. Vereadores da base de Pazolini, embora não tornassem isso público, pois são aliados, reclamavam de "falta de diálogo" com a secretária.

Apesar de pontos positivos a mostrar, como o avanço da vacinação contra Covid-19, o desempenho da pasta deixava a desejar, considerando que a saúde pública municipal, em outras gestões, não apresentava tantos problemas.

A publicação das exonerações nesta terça pegou os vereadores de surpresa apenas porque não sabiam que seria nesta terça e sim que ocorreria em algum momento.

A secretária mantinha um bom relacionamento com o prefeito e a permanência dela, e a da sub, foi postergada. Até que não foi mais possível.

Thais Azoury é médica efetiva da prefeitura e vai continuar assim, somente não vai comandar a pasta.

Um aliado de Pazolini diz que a data das exonerações foi escolhida porque já vai haver mudanças no secretariado nos próximos dias, devido às eleições.

A legislação determina que secretários municipais que quiserem disputar o pleito devem se desincompatibilizar, ou seja, deixar os cargos, até 2 de abril.

Devem sair:

Aridelmo Teixeira, secretário da Fazenda

Neuzinha Oliveira, secretária de Direitos Humanos



Sandro Parrini, secretário de Esportes (avalia com o União Brasil se vai ser candidato a deputado estadual)



Luzia Toledo, diretora da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação



Mas a saída da secretária de Saúde não tem ingredientes eleitorais.

No lugar dela, responde interinamente a diretora do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), Cristiane Stem.

As exonerações a pedido são uma forma mais elegante de encerrar a parceria.

A coluna tentou, sem sucesso, contato com a ex-secretária de saúde.

Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória agradeceu às agora ex-secretária e ex-subsecretária e não deixou transparecer qualquer descontentamento com o desempenho delas:

A Prefeitura de Vitória externa seu profundo agradecimento às profissionais Thais Cohen Azoury e Valéria Bapitisti Crema, pela franca dedicação e relevantes serviços prestados nesses 15 meses de gestão, nos cargos de secretária e Subsecretária de saúde, respectivamente.

No período em que estiveram à frente da Secretaria Municipal da Saúde, desenvolveram um novo modelo de gestão que ampliou o número de consultas especializadas, posicionou Vitória como Capital nacional da vacinação contra a Covid-19; ampliou o horário de funcionamento de 6 unidades de saúde em retaguarda aos Pronto-Atendimentos, implantou a Casa Rosa e contratou mais médicos para atuar nos P.A.s e Unidades de Saúde.

Thais Azoury é médica efetiva da rede municipal de saúde e retornará às suas atividades, tendo cumprido com competência e lisura suas atribuições.

Uma das poucas vozes de oposição a Pazolini na Câmara de Vitória, a vereadora Karla Coser (PT) disse que até enviou uma mensagem à ex-secretária nesta terça manifestando que o descontentamento não era com ela, especificamente, mas em relação à gestão Pazolini na área da saúde.