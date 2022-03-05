Duas unidades de saúde de Vitória passam a atender até 22h de segunda a sexta
A Prefeitura de Vitória informou que as unidades de saúde de Jardim Camburi e Maruípe, em Vitória, passam a atender a partir da próxima segunda-feira (7) das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira e, aos finais de semana e feriados, das 7h às 19h.
Em janeiro, o atendimento em seis unidades de saúde havia sido ampliado durante todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana e feriados, com funcionamento das 7h às 19h.
Nesse período, as unidades de saúde da Praia do Suá, Conquista/Nova Palestina, Maria Ortiz, Jardim Camburi, Maruípe e Santo Antônio realizaram 23.240 atendimentos a pessoas com queixas de baixa gravidade. Já nos dois prontos atendimentos da Praia do Suá e São Pedro foram realizados 24.100 atendimentos.
"Tivemos um grande desafio na saúde em razão da pandemia e necessidade em atender nossa população com dignidade. Fizemos um redesenho nos nossos serviços e abrimos seis unidades de saúde aos finais de semana e feriados. Foi uma experiência inédita e muito exitosa. Agora, vamos dar mais um salto na ampliação do atendimento com a extensão dos horários nessas duas unidades. Serão ofertadas mais 2 mil consultas", disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
Para a secretária de Saúde de Vitória, Thais Cohen, a ampliação vai facilitar o acesso da população economicamente ativa aos serviços de saúde. "Essa ampliação vem para facilitar as pessoas que têm dificuldade de acessar os nossos serviços de saúde em horário comercial. Para essa extensão de horário noturno, estamos disponibilizando mais quatro médicos, sendo dois em cada unidade. Dessa forma, Vitória efetiva a oferta assistencial nesses locais", destacou.
Para garantir o atendimento e suprir as demandas de afastamentos por sintomáticos respiratórios e demais licenças, a prefeitura informa que 248 profissionais foram contratados de forma temporária e 135 profissionais aprovados em concurso público foram nomeados.