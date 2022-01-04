Vitória amplia equipes de Saúde e horário de postos para desafogar PAs

PMV anuncia expansão do atendimento das unidades de saúde Crédito: Vinicius Zagoto

Com a alteração, seis unidades de saúde, consideradas satélites, passam a atender das 7h às 19h, diariamente, incluindo fins de semana e feriados. As atividades realizadas nas demais unidades continuam normalmente. A duração da mudança vai acompanhar o quadro epidemiológico. Diante de cada situação, o número de profissionais pode ser mantido ou aumentado.

Unidades satélites onde há atendimento diário de 7h às 19h:

Praia do Suá

Conquista/Nova Palestina

Maruípe

Jardim Camburi

Santo Antônio

Maria Ortiz

Nas unidades de Praia do Suá e Nova Palestina, o novo horário passou a valer nesta segunda-feira (3). Nas outras, a mudança começa às 7h desta quarta-feira (5).

A prefeitura afirmou ainda que mais profissionais vão reforçar o atendimento. Serão 14 a mais por dia e 18 nos fins de semana. No total, são 166 profissionais adicionados para trabalhar nessas seis unidades. Pazolini explicou que eles atuam na iniciativa privada e foram contratados pela prefeitura.

"O modelo é contratação, a gente vai até o mercado, a iniciativa privada. Então assim, é feita uma busca dentro de pessoas que tenham expertise. E esse gerenciamento é feito em conjunto com a iniciativa privada, até pelo quadro epidemiológico que estamos vivendo."

CONSULTAS ELETIVAS RETORNAM

Segundo a secretária de Saúde, Thais Cohen, com a ampliação no atendimento será possível retornar com o agendamento das consultas eletivas já a partir desta quarta-feira (5).

UNIDADE DE SAÚDE X PRONTO ATENDIMENTO

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) é que os pacientes de baixa gravidade busquem as unidades básicas de saúde, deixando os pronto atendimentos para os casos de urgência e emergência.

"Observando que, diferente do momento inicial da pandemia, nós temos sintomáticos respiratórios de baixa gravidade e que têm sobrecarregado o nosso sistema de pronto atendimento, voltados a urgências e emergências. A baixa gravidade deve se concentrar nas unidades básicas de saúde", evidenciou Cohen.

Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

ALTA PROCURA

A Gazeta mostrou, Comomostrou, unidades de saúde e pronto atendimentos registraram recordes de procura nas últimas semanas . O PA de São Pedro, que registrou média de 400 atendimentos semanais em abril de 2021, durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19 no Estado, atendeu 400 pacientes em um plantão de apenas 12 horas, em meio a atual epidemia de gripe.