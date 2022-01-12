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Leonel Ximenes

Vitória começa a castrar até 3 mil animais

O programa “Vitória da Castração Animal” prevê a realização de exames laboratoriais e implantação de microchip associado ao CPF do morador

Públicado em 

12 jan 2022 às 12:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gato sendo examinado por profissionais da Prefeitura de Vitória
Gato sendo examinado por profissionais de um clínica credenciada pela Prefeitura de Vitória Crédito: André Sobral/PMV
Prefeitura de Vitória vai anunciar na tarde desta quarta-feira (12) que vai castrar 3 mil animais no primeiro ano de vigência do programa “Vitória da Castração Animal”, que custará R$ 1 milhão. As castrações começam amanhã (13). O serviço estará disponível apenas aos moradores da Capital.
O programa prevê a realização de exames laboratoriais e implantação de microchip associado ao CPF do morador. A microchipagem vai possibilitar a responsabilização do tutor em caso de abandono ou maus-tratos ao animal.
O programa prevê também o cadastro dos tutores; microchipagem e registro dos animais para monitoramento e elaboração do censo populacional; credenciamento de clínicas e esterilização cirúrgica, com realização de exames laboratoriais, fornecimento de materiais e medicamentos em todas as etapas do processo operatório e pós-operatório, minimizando os riscos de óbito.
Já foram aprovados os cadastros de 1,7 mil cadastros de tutores de animais. A prefeitura publicou o edital de credenciamento de empresas para prestação dos serviços de castração. Foram credenciadas cinco clínicas que foram contratadas pela PMV para realizarem os procedimentos.

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Também continua aberto o cadastramento individual para o acesso ao programa “Vitória da Castração Animal”. São exigidos três perfis principais a serem contemplados nesta etapa do processo:
Protetores independentes, que moram em Vitória e que têm sob sua tutela um mínimo de sete animais; Organizações Não-Governamentais (ONGs), pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, que tenha como objeto de atuação a proteção, defesa e bem-estar animal, independentemente do número de animais sob sua tutela, com comprovada atuação no município de Vitória; cidadão em situação de vulnerabilidade social, que tenha sob sua tutela, no máximo, seis animais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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