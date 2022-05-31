Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vereadora assume definitivamente mandato de vereador preso no ES

Vaga era de parlamentar preso, desde o final do ano passado, acusado de estupro de vulnerável

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 16:49

Públicado em 

31 mai 2022 às 16:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Preta do PSB estava exercendo o mandato de forma interina desde fevereiro deste ano
Preta do PSB estava exercendo o mandato de forma interina desde 1º de fevereiro Crédito: Reprodução do Facebook
A vereador Elisângela Cristina do Nascimento, a Preta do PSB, tomou posse definitivamente do mandato na Câmara de São Mateus, nesta segunda-feira (30). Ela foi convocada a assumir o lugar do vereador Robertinho de Assis (PSB), preso pela Polícia Civil, no final de dezembro do ano passado, acusado de estupro de vulnerável.
Preta exerceu o mandato de forma interina de 1º de fevereiro a 7 de maio, quando completou a licença de 120 dias de Robertinho. Preta é a primeira suplente do vereador que, cumprindo pena de prisão, foi afastado por faltar às sessões no plenário sem justificativa.

Veja Também

Vereador cassado é preso após confusão em João Neiva, no ES

Vereador de Viana é preso suspeito de agredir a esposa

A posse definitiva de Preta do PSB só foi possível porque a Procuradoria da Câmara de São Mateus argumentou que a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Casa proíbem a renovação da licença.
Vereador de São Mateus Roberto de Assis, conhecido como Robertinho (PSB), foi preso após ser acusado de estupro de vulnerável.
Vereador Robertinho (PSB) foi preso  acusado de estupro de vulnerável. Crédito: Câmara de São Mateus | Reprodução
E como Robertinho faltou às sessões dos dias 10, 17 e 24 de maio, após expirado o prazo de 120 dias de afastamento, o presidente da Câmara mateense, Paulo Sérgio dos Santos, convocou a primeira suplente - Preta do PSB.

Veja Também

O quase fim e o retorno de Daniel da Açaí, denunciado por liderar organização criminosa

Câmara de São Mateus rejeita impeachment contra prefeito Daniel da Açaí

Nas eleições municipais de 2020, Preta ficou na primeira suplência do PSB, com 473 votos. Agora a Câmara de São Mateus, que tem 11 cadeiras, tem duas mulheres - a outra é a vereadora Ciety (PT).

Veja Também

Vereador no ES propõe exame toxicológico para professores

Vereador de Vitória esnoba camarote, mas depois cai no samba no…camarote

Poucas&Boas: Vereador no ES deposita R$ 1,71 para “ajudar” Dallagnol

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Estupro de vulnerável Polícia Civil PSB São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados