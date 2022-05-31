Vereadora assume definitivamente mandato de vereador preso no ES

Preta exerceu o mandato de forma interina de 1º de fevereiro a 7 de maio, quando completou a licença de 120 dias de Robertinho. Preta é a primeira suplente do vereador que, cumprindo pena de prisão, foi afastado por faltar às sessões no plenário sem justificativa.
A posse definitiva de Preta do PSB só foi possível porque a Procuradoria da Câmara de São Mateus
argumentou que a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Casa proíbem a renovação da licença.
E como Robertinho faltou às sessões dos dias 10, 17 e 24 de maio, após expirado o prazo de 120 dias de afastamento, o presidente da Câmara mateense, Paulo Sérgio dos Santos, convocou a primeira suplente - Preta do PSB.
Nas eleições municipais de 2020, Preta ficou na primeira suplência do PSB, com 473 votos. Agora a Câmara de São Mateus, que tem 11 cadeiras, tem duas mulheres - a outra é a vereadora Ciety (PT
).