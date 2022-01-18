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Violência contra a mulher

Vereador de Viana é preso suspeito de agredir a esposa

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar, o vereador usou uma faca de cortar pão e um garfo na agressão
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jan 2022 às 07:34

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 07:34

Edilson José Endlichi, vereador de Viana, deixou a prisão após audiência de custódia Crédito: Reprodução Câmara de Viana
O vereador de Viana Edilson José Endlichi (Podemos) foi preso, no fim da tarde desta segunda-feira (17), e autuado por agredir a esposa. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, as agressões foram feitas com um garfo e uma faca. Nesta terça-feira, após audiência de custódia, ele teve a liberdade concedida pela Justiça. 
A mulher, de 44 anos, relatou à guarnição da Polícia Militar que Edilson, de 55 anos, teria chegado em casa embriagado, a ofendido e a ameaçado com palavras e com uma faca de pão serrilhada. Posteriormente, segundo a vítima, o companheiro empunhou um garfo e tentou golpeá-la.
Neste momento, ela tentou se desvencilhar de Edilson e desferiu nele um golpe com cabo de vassoura, causando uma lesão no lado direito da testa dele e um arranhado no alto da cabeça.
Consta no Boletim Unificado que a esposa sentiu dores em ambos os braços, devido à tentativa de escapar dos golpes de Edilson. A situação foi presenciada por uma sobrinha da mulher, de 31 anos. Todos os envolvidos foram conduzidos e deixados na Delegacia Especializada da Mulher, em Vitória.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o vereador foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, injúria e ameaça.

JUSTIÇA MANDA SOLTAR VEREADOR SEM FIANÇA

Edilson passou por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (18) e teve a liberdade provisória concedida sem a necessidade de pagar fiança. 
Na decisão, a juíza Raquel de Almeida Valinho ainda determinou as seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF (Auto de Prisão em Falgrante) será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.
Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na decisão, poderá ter a prisão preventiva decretada.

VEREADOR É SOLTO

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, na tarde desta terça-feira (18), que Edilson deixou o Centro de Triagem de Viana por volta das 16h30 e já está em liberdade.

O QUE DIZ A CÂMARA DE VIANA

A Câmara de Viana, na pessoa do presidente Joilson Broedel (Podemos), afirmou ser contra qualquer tipo de violência e estranha os fatos noticiados devido ao posicionamento do vereador na Casa. Veja o texto na íntegra:
"A Câmara Municipal de Viana informa que é contrária a qualquer tipo de violência, seja física, verbal ou psicológica, a qualquer pessoa, e que estranha os fatos noticiados, visto que o vereador sempre apresentou um comportamento muito calmo e cortês com todos os colegas e servidores da casa, sendo sempre um cidadão de bem.
Reforça, ainda, que confia no trabalho dos órgãos competentes para apurar quaisquer situações que precisem de esclarecimentos, à luz da lei e respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal."

O QUE DIZ A ASSESSORIA DO VEREADOR

A assessoria de Edilson informou que, até o momento, ele se encontra detido e que após a liberação dele, prevista para as 17h, serão prestadas maiores informações. "O ocorrido trata-se de um fato isolado e desconhecemos qualquer comportamento agressivo, tendo em vista que o vereador sempre preza por princípios familiares", afirmou.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

18/01/2022 - 6:25
Após a publicação desta matéria, a assessoria do vereador Edilson José Endlichi enviou uma nota dizendo que desconhece comportamento agressivo e que o fato é um caso isolado. A Sejus também informou que o vereador deixou o presídio na tarde desta terça-feira. O texto foi atualizado.

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Atualização

18/01/2022 - 11:51
Após a publicação da reportagem, o vereador teve a liberdade concedida em audiência de custódia nesta terça (18). 

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