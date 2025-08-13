Um concurso diferente: quem é o melhor açougueiro do ES?

O concurso compreende a demonstração prática das técnicas, habilidades e conhecimentos dos profissionais que atuam na seção de açougue dos supermercados associados à Acaps. Crédito: Agência Brasil

A carne é forte. Terminam nesta quinta-feira (14) as inscrições para o concurso Melhor Açougueiro do Espírito Santo, uma iniciativa inédita que faz parte da Acaps Trade Show 2025, maior convenção e feira do varejo capixaba.



Realizado pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), o concurso tem como objetivos reconhecer e premiar os profissionais que combinam técnica, paixão pelo que fazem e compromisso com a melhor entrega ao cliente, além de incentivar a melhoria contínua na qualidade dos serviços.

O concurso compreende a demonstração prática das técnicas, habilidades e conhecimentos dos profissionais que atuam na seção de açougue dos supermercados associados à Acaps. A organização e a execução do concurso contam com a consultoria técnica de Marcelo Bolinha, um dos mais renomados profissionais do setor de açougue no Brasil, fundador e diretor da Escola Brasileira de Açougueiros e Churrasqueiros.

O concurso está dividido em cinco etapas. Entre elas, a inscrição pelo site do evento (acapstradeshow.com.br) com preenchimento de formulário e envio de vídeo pelos candidatos com a demonstração das técnicas e habilidades de cortes de carnes. Outra etapa é a seleção, com base nos vídeos, dos participantes que apresentarem as melhores performances, considerando os critérios de habilidade e destreza, agilidade, criatividade, boas práticas de higiene e limpeza.

Há, ainda, um desafio prático que acontecerá durante a Acaps Trade Show, quando os selecionados irão apresentar habilidades e técnicas para um júri técnico composto por profissionais atuantes na cadeia de carne, com competência e larga experiência no setor. Os jurados irão eleger os melhores açougueiros, segundo quesitos como rapidez, organização, inovação, estilo e avaliação de desperdício.

A premiação dos vencedores ocorrerá no auditório principal da Acaps Trade Show, no dia 18 de setembro. Além de troféus, os três melhores açougueiros receberão, como premiação, R$ 5 mil (1º lugar); R$ 2 mil (2º lugar); e R$ 1 mil (3º lugar). Todos os açougueiros que participarem do desafio prático serão reconhecidos com um certificado.

SOBRE A ACAPS TRADE SHOW

A 37ª edição da Acaps Trade Show - Feira e Congresso de Supermercados será realizada de 16 a 18 de setembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A previsão é reunir um público de mais de 22 mil profissionais e empresários de supermercados, padarias, bares, restaurantes, hotéis e outros segmentos, que terão a oportunidade de conhecer as novidades em produtos, tecnologias e serviços em mais de 200 expositores de diversos Estados brasileiros.

O congresso Conexões com Resultados (programação de palestras, painéis, workshops e oficinas) traz nomes de peso do cenário nacional. Entre as atrações confirmadas estão Leandro Karnal, professor, escritor e historiador; Marcos Piangers, autor do best-seller “O Papai é Pop”; e Karolina Kaory Chokyu, mais conhecida como Karol Babadeira, a primeira influencer de supermercados do Brasil.

