Tráfico leva uma pessoa a cada 90 minutos à prisão no ES

O quantitativo já é superior ao que foi registrado em todo ano passado, quando 1.206 homens e mulheres pararam nos presídios por causa dessa situação.

“O número é alarmante. As polícias têm atuado muito, dando seu sangue para prender agressores da sociedade. Mas essa já é a ponta do iceberg. Seria necessário investir na prevenção, promovendo ambientes organizados e oportunidades para que os jovens não entrassem no mundo do crime. E eles são a principal mão de obra, por serem muito afoitos e sem limites”, explicou o parlamentar, que atuou por mais de 30 anos na Polícia Civil.