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Leonel Ximenes

Tráfico leva uma pessoa a cada 90 minutos à prisão no ES

Número de prisões no primeiro trimestre deste ano já é superior a de todo o ano passado

Públicado em 

14 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dois homens investigados por envolvimento com o tráfico de drogas são presos em Cachoeiro
Armas e drogas apreendidas pela Polícia Civil em Cachoeiro Crédito: Divulgação / PCES
O tráfico de drogas tem levado uma pessoa a cada uma hora e meia para os presídios da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). De janeiro a março deste ano, 1.427 indivíduos foram para essas unidades por causa deste tipo de delito.
O quantitativo já é superior ao que foi registrado em todo ano passado, quando 1.206 homens e mulheres pararam nos presídios por causa dessa situação.

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Para o presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa, deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), a situação é preocupante.
“O número é alarmante. As polícias têm atuado muito, dando seu sangue para prender agressores da sociedade. Mas essa já é a ponta do iceberg. Seria necessário investir na prevenção, promovendo ambientes organizados e oportunidades para que os jovens não entrassem no mundo do crime. E eles são a principal mão de obra, por serem muito afoitos e sem limites”, explicou o parlamentar, que atuou por mais de 30 anos na Polícia Civil.

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No Espírito Santo, os homicídios dolosos, segundo autoridades relacionadas à segurança pública, têm ligação com a questão dos entorpecentes. “E, lamentavelmente, os bairros que lideraram os crimes, em 2021, têm muitos problemas de vulnerabilidade social”, acrescentou Bahiense.
Conforme a coluna mostrou, os bairros campeões de assassinatos em 2021 foram: Braço do Rio (16), em Conceição da Barra; Interlagos (14) e Aviso (13), em Linhares; Planalto Serrano (12), na Serra; e Flexal II (11), em Cariacica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Danilo Bahiense Polícia Civil Segurança Pública tráfico de drogas
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