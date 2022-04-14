Tráfico leva uma pessoa a cada 90 minutos à prisão no ES

O tráfico de drogas tem levado uma pessoa a cada uma hora e meia para os presídios da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)
. De janeiro a março deste ano, 1.427 indivíduos foram para essas unidades por causa deste tipo de delito.
O quantitativo já é superior ao que foi registrado em todo ano passado, quando 1.206 homens e mulheres pararam nos presídios por causa dessa situação.
Para o presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa
, deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), a situação é preocupante.
“O número é alarmante. As polícias têm atuado muito, dando seu sangue para prender agressores da sociedade. Mas essa já é a ponta do iceberg. Seria necessário investir na prevenção, promovendo ambientes organizados e oportunidades para que os jovens não entrassem no mundo do crime. E eles são a principal mão de obra, por serem muito afoitos e sem limites”, explicou o parlamentar, que atuou por mais de 30 anos na Polícia Civil.
No Espírito Santo, os homicídios dolosos, segundo autoridades relacionadas à segurança pública, têm ligação com a questão dos entorpecentes. “E, lamentavelmente, os bairros que lideraram os crimes, em 2021, têm muitos problemas de vulnerabilidade social”, acrescentou Bahiense.
Conforme a coluna mostrou
, os bairros campeões de assassinatos em 2021 foram: Braço do Rio (16), em Conceição da Barra; Interlagos (14) e Aviso (13), em Linhares; Planalto Serrano (12), na Serra; e Flexal II (11), em Cariacica.