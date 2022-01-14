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Prisão

Presos dois homens investigados por tráfico de drogas em Cachoeiro

Os dois suspeitos já eram investigados pela Polícia Civil e tinham armas e drogas no Condomínio Otílio Roncetti, que foram apreendidas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 jan 2022 às 19:34

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 19:34

Dois homens investigados por envolvimento com o tráfico de drogas são presos em Cachoeiro
Nas buscas, a polícia apreendeu armas, drogas e dois veículos Crédito: Divulgação / PCES
Dois homens, um de 28 e outro de 30 anos, foram presos nesta sexta-feira (14), no Condomínio Residencial Otílio Roncetti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Eles foram autuados pela prática de tráfico de drogas e também pelo porte ilegal de arma de fogo.
A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, e contou com o apoio de policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
Segundo o titular da Denarc de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, a investigação já estava sendo feita há algum tempo pela Polícia Civil (PC). “O Denarc vem investigando o grupo criminoso que atua naquela região e, nesta sexta-feira (14), os policiais foram ao Condomínio Otílio Roncetti cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar”, relatou.
Ao todo, foram apreendidas três armas de fogo do tipo revólver, 26 munições, porções de crack, além de dois veículos que eram utilizados para o tráfico de entorpecentes.
Dois homens investigados por envolvimento com o tráfico de drogas são presos em Cachoeiro
Dois veículos que eram utilizados para o tráfico de drogas foram apreendidos Crédito: Divulgação / PCES
Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pela prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
A PC informou que a investigação segue em andamento e a população pode contribuir com informações de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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