Presos dois homens investigados por tráfico de drogas em Cachoeiro

Nas buscas, a polícia apreendeu armas, drogas e dois veículos Crédito: Divulgação / PCES

Dois homens, um de 28 e outro de 30 anos, foram presos nesta sexta-feira (14), no Condomínio Residencial Otílio Roncetti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Eles foram autuados pela prática de tráfico de drogas e também pelo porte ilegal de arma de fogo.

A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, e contou com o apoio de policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

Segundo o titular da Denarc de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, a investigação já estava sendo feita há algum tempo pela Polícia Civil (PC). “O Denarc vem investigando o grupo criminoso que atua naquela região e, nesta sexta-feira (14), os policiais foram ao Condomínio Otílio Roncetti cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar”, relatou.

Ao todo, foram apreendidas três armas de fogo do tipo revólver, 26 munições, porções de crack, além de dois veículos que eram utilizados para o tráfico de entorpecentes.

Dois veículos que eram utilizados para o tráfico de drogas foram apreendidos Crédito: Divulgação / PCES

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pela prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.