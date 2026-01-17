Leonel Ximenes
"Sindy" vai ajudar na gestão de bares e restaurantes no ES

Ferramenta de Inteligência Artificial (IA) vai tirar dúvidas operacionais e institucionais, oferecer suporte jurídico inicial, orientar decisões estratégicas e auxiliar os associados na condução mais segura de seus negócios

Vitória
Publicado em 17/01/2026 às 03h11
Sindy atenderá diretamente pelo WhatsApp, oferecendo suporte com orientações sobre vários assuntos. Crédito: Divulgação

O Sindbares/Abrasel ES anunciou o lançamento da Sindy, agente de Inteligência Artificial (IA) desenvolvido para apoiar os associados no dia a dia de forma rápida, clara e eficaz. Segundo o presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, a ferramenta nasce como um novo canal de apoio ao empresário de bares e restaurantes, ampliando o acesso à informação e fortalecendo a atuação do sindicato junto ao setor.

Sindy, que estará disponível 24 horas por dia, foi criada para tirar dúvidas operacionais e institucionais, oferecer suporte jurídico inicial, orientar decisões estratégicas e auxiliar os associados na condução mais segura de seus negócios. A IA atua como um ponto de apoio prático, reunindo conhecimento técnico e institucional do Sindbares em um único ambiente.

Um dos diferenciais da Sindy é a capacidade de traduzir informações técnicas em linguagem acessível, facilitando o entendimento de temas complexos e agilizando o acesso às orientações do sindicato. Com isso, a ferramenta contribui para a tomada de decisões mais assertivas e para a profissionalização da gestão no setor de bares e restaurantes.

Sindy atenderá diretamente pelo WhatsApp, oferecendo suporte com orientações sobre as regras da entidade, esclarecimento de dúvidas jurídicas nas áreas trabalhista e tributária e explicações claras sobre as vantagens e benefícios de ser associado.

A ferramenta está em fase de implementação para ampliar suas funcionalidades, passando a apoiar também no cálculo de margem de preços, na construção de planos de ação, no planejamento estratégico e em análises financeiras, contribuindo para decisões mais assertivas e para a gestão cotidiana dos negócios.

Para Vervloet, a iniciativa representa um avanço importante na forma de se relacionar com os associados. “A Sindy é mais do que uma inovação tecnológica. Ela reforça nosso compromisso de estar presente na rotina do empresário, oferecendo apoio qualificado, no tempo certo, e fortalecendo a defesa do setor com inteligência e proximidade”, destaca.

