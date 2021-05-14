Saúde provoca bate-boca entre Gandini e o irmão de Pazolini

A troca de farpas nas redes sociais: divergências explícitas Crédito: Reprodução do Instagram

deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) parece ter vocação para debates acalorados com a família Pazolini. Se na Assembleia Legislativa costumava a ter embates com o hoje prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) – que se sentava bem ao lado dele -, o alvo da vez foi o irmão do chefe do Executivo da Capital, Fred.

Em suas redes sociais, o parlamentar, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições de Vitória, no ano passado, compartilhou um vídeo de uma Unidade Básica de Saúde de Vitória lotada e engatou o seguinte discurso.

“Recebi esse vídeo e fico extremamente triste por ver o retrocesso na política de saúde de nossa cidade (Vitória), primeiro foi levar idosos de madrugada para filas, falta de remédios e agora aglomerações e falta de profissionais trabalhando. Não vamos aceitar retrocesso, precisamos de gestão e não é o que estamos vendo.”

Fred Pazolini tomou as dores da gestão do irmão, ficou incomodado com a publicação e mandou a réplica. “Em oito [anos] não fizeram. Parabéns, Luciano Rezende e Fabrício Gandini. Cobrar porque não foi feito é bem melhor, né?”, arrematou, ironicamente, ao estilo de um ringue eleitoral.

Gandini, com experiência de oratória – e muito sarcasmo –, ajustou a tréplica: “Amigo, você devia estar me agradecendo por estar alertando, ainda dá tempo, não ache que uma postagem como essa é bobeira, olha a repercussão, as pessoas estão falando que piorou, não sou eu! Portanto, verifica o que está acontecendo, não está normal! Eu posso falar, pois passei por vários anos como vereador e em vários mandatos. Não menospreze os sinais. Você que é irmão do cara, alerta ele, ouvir só os puxa-sacos vai levar Vitória ao retrocesso. E pode ter certeza que não vou ficar calado assistindo”.

Não satisfeito em responder a Fred, Gandini foi para os stories e comentou que “o irmão do prefeito quer ficar na velha política”.

Sobrou até para o vereador Leandro Piquet (Republicanos), que é delegado da Polícia Civil e líder de Pazolini na Câmara de Vitória. Um internauta o marcou na publicação do barraco. Gandini viu e lembrou das habilidades do tricampeão mundial de Fórmula 1, de mesmo sobrenome, para não derrapar na resposta. “Só não vir querendo resolver as coisas na delegacia, tá legal”.

Coincidentemente, o prefeito foi na manhã desta sexta-feira (14) à unidade de saúde de Jardim Camburi, reduto de Gandini, e nela mostrava que o atendimento estava tranquilo, sem qualquer tipo de intercorrência.