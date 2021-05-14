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Leonel Ximenes

Saúde provoca bate-boca entre Gandini e o irmão de Pazolini

Vídeo sobre as condições de uma Unidade Básica da Capital motivou a troca de farpas entre o deputado e o parente do prefeito de Vitória

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 11:20

Públicado em 

14 mai 2021 às 11:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A troca de farpas nas redes sociais: divergências explícitas
A troca de farpas nas redes sociais: divergências explícitas Crédito: Reprodução do Instagram
deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) parece ter vocação para debates acalorados com a família Pazolini. Se na Assembleia Legislativa costumava a ter embates com o hoje prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) – que se sentava bem ao lado dele -, o alvo da vez foi o irmão do chefe do Executivo da Capital, Fred.
Em suas redes sociais, o parlamentar, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições de Vitória, no ano passado, compartilhou um vídeo de uma Unidade Básica de Saúde de Vitória lotada e engatou o seguinte discurso.
“Recebi esse vídeo e fico extremamente triste por ver o retrocesso na política de saúde de nossa cidade (Vitória), primeiro foi levar idosos de madrugada para filas, falta de remédios e agora aglomerações e falta de profissionais trabalhando. Não vamos aceitar retrocesso, precisamos de gestão e não é o que estamos vendo.”
Fred Pazolini tomou as dores da gestão do irmão, ficou incomodado com a publicação e mandou a réplica. “Em oito [anos] não fizeram. Parabéns, Luciano Rezende e Fabrício Gandini. Cobrar porque não foi feito é bem melhor, né?”, arrematou, ironicamente, ao estilo de um ringue eleitoral.
Gandini, com experiência de oratória – e muito sarcasmo –, ajustou a tréplica: “Amigo, você devia estar me agradecendo por estar alertando, ainda dá tempo, não ache que uma postagem como essa é bobeira, olha a repercussão, as pessoas estão falando que piorou, não sou eu! Portanto, verifica o que está acontecendo, não está normal! Eu posso falar, pois passei por vários anos como vereador e em vários mandatos. Não menospreze os sinais. Você que é irmão do cara, alerta ele, ouvir só os puxa-sacos vai levar Vitória ao retrocesso. E pode ter certeza que não vou ficar calado assistindo”.

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Não satisfeito em responder a Fred, Gandini foi para os stories e comentou que “o irmão do prefeito quer ficar na velha política”.
Sobrou até para o vereador Leandro Piquet (Republicanos), que é delegado da Polícia Civil e líder de Pazolini na Câmara de Vitória. Um internauta o marcou na publicação do barraco. Gandini viu e lembrou das habilidades do tricampeão mundial de Fórmula 1, de mesmo sobrenome, para não derrapar na resposta. “Só não vir querendo resolver as coisas na delegacia, tá legal”.
Coincidentemente, o prefeito foi na manhã desta sexta-feira (14) à unidade de saúde de Jardim Camburi, reduto de Gandini, e nela mostrava que o atendimento estava tranquilo, sem qualquer tipo de intercorrência.
Gente, esse pessoal está precisando de um chá de maracujá, para acalmar os ânimos. Os antigos dizem que não falha. Servidos?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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