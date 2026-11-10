Projeto prevê passe livre no Transcol para profissionais da educação no ES

O projeto que propõe passe livre no Sistema Transcol para profissionais da educação básica da rede pública estadual começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A proposta foi lida na semana passada e agora seguirá para análise das comissões da Casa. Depois dessa etapa, poderá ser encaminhada para votação em plenário.





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Apresentado pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Pode), membro da Comissão de Educação da Ales, o Projeto de Lei nº 533/2026 prevê gratuidade no transporte para professores, pedagogos, coordenadores, profissionais administrativos e equipes de apoio das escolas estaduais em efetivo exercício.





Protocolado em 15 de outubro, Dia do Professor, o projeto estabelece a gratuidade nos deslocamentos entre a residência e a unidade escolar ou administrativa onde os profissionais trabalham, nos dias letivos e de atividades escolares presenciais.



