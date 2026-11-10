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Leonel Ximenes

Projeto prevê passe livre no Transcol para profissionais da educação no ES

Proposta beneficia professores, pedagogos, coordenadores, profissionais administrativos e equipes de apoio das escolas estaduais

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 16:55

Públicado em 

10 nov 2026 às 16:55
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A proposta também prevê cartão eletrônico personalizado Divulgação | GVBus

O projeto que propõe passe livre no Sistema Transcol para profissionais da educação básica da rede pública estadual começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A proposta foi lida na semana passada e agora seguirá para análise das comissões da Casa. Depois dessa etapa, poderá ser encaminhada para votação em plenário.


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Apresentado pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Pode), membro da Comissão de Educação da Ales, o Projeto de Lei nº 533/2026 prevê gratuidade no transporte para professores, pedagogos, coordenadores, profissionais administrativos e equipes de apoio das escolas estaduais em efetivo exercício.


Protocolado em 15 de outubro, Dia do Professor, o projeto estabelece a gratuidade nos deslocamentos entre a residência e a unidade escolar ou administrativa onde os profissionais trabalham, nos dias letivos e de atividades escolares presenciais.


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O benefício prevê até duas viagens gratuitas por dia de trabalho, respeitando as regras de integração tarifária do sistema. Para quem atua em mais de uma escola, em turnos diferentes no mesmo dia, o texto permite viagens adicionais necessárias aos deslocamentos entre as unidades, conforme regulamentação.


A proposta também prevê cartão eletrônico personalizado e intransferível para acesso ao benefício e controle das viagens realizadas.


A iniciativa busca reduzir os gastos com transporte de profissionais que precisam se deslocar diariamente para exercer suas funções na rede estadual. A justificativa do projeto destaca que muitos enfrentam jornadas duplas e percorrem diferentes municípios da Grande Vitória para trabalhar em mais de uma unidade de ensino.

QUEM PAGA A CONTA

Pelo texto, o custo da gratuidade será assumido pelo governo do Estado, com previsão de recursos específicos no Orçamento. A implementação dependerá da disponibilidade orçamentária e das providências operacionais necessárias, respeitando a legislação fiscal e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos do transporte público.


O projeto também autoriza o governo do Estado a firmar convênios com municípios da Região Metropolitana interessados em oferecer benefício semelhante aos profissionais de suas redes municipais. Nesse caso, cada prefeitura deverá prever os recursos e assumir os custos correspondentes.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Educação Sistema Transcol Transcol Assembleia Legislativa do ES Fabrício Gandini
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