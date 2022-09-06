Por apenas R$ 6 mil, viaturas da Guarda Municipal vão a leilão no ES

Quatro viaturas da Guarda Municipal de Linhares
serão leiloadas no próximo dia 13, juntamente com centenas de bens móveis considerados inservíveis pela prefeitura. Da corporação, são três veículos Blazer Advantage ano 2012 (lance mínimo de R$ 6 mil, cada) e um Chevrolet Trailblazer LTZ AG 4 ano 2013 (lance mínimo de R$ 6 mil).
Também estarão nos 60 lotes que serão ofertados outros veículos, máquinas, sucatas elétricas, luminárias, sucata ferrosa, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, computadores, balanças, televisores, pneus e madeiras, entre outros itens.
Os lances iniciais variam de R$ 500 a R$ 40 mil, dependendo do lote. A Prefeitura de Linhares
estima arrecadar até R$ 400 mil com o leilão que será realizado a partir das 13h, na Central de Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (garagem municipal), localizada na Rua José Martiniano de Alencar, no bairro Interlagos.
Os interessados em participar de forma presencial deverão chegar ao local com antecedência mínima de 40 minutos, munidos dos documentos descritos em edital, para a realização do devido cadastro junto ao leiloeiro e conferência das documentações necessárias.
Já os interessados em participar do leilão de forma virtual deverão se cadastrar exclusivamente no site do leiloeiro responsável (www.prosalemleiloes.com.br
) até 24 horas antes do dia do leilão, conforme edital. É proibida a participação de servidores públicos vinculados ao município e à autarquia Saae.
Dúvidas sobre o leilão poderão ser sanadas pelos telefones (27) 99944-7575 ou (27) 99944-040 ou pelo email [email protected]