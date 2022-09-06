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Leonel Ximenes

Por apenas R$ 6 mil, viaturas da Guarda Municipal vão a leilão no ES

Também estarão nos 60 lotes que serão ofertados outros veículos, máquinas, sucatas elétricas, luminárias, ferragens, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, computadores, balanças, televisores, pneus e madeiras

Públicado em 

06 set 2022 às 13:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículos da Guarda Municipal de Linhares que vão a leilão
Veículos da Guarda Municipal de Linhares que vão a leilão Crédito: Kevin Fracalossi
Quatro viaturas da Guarda Municipal de Linhares serão leiloadas no próximo dia 13, juntamente com centenas de bens móveis considerados inservíveis pela prefeitura. Da corporação, são três veículos Blazer Advantage ano 2012 (lance mínimo de R$ 6 mil, cada) e um Chevrolet Trailblazer LTZ AG 4 ano 2013 (lance mínimo de R$ 6 mil).
Também estarão nos 60 lotes que serão ofertados outros veículos, máquinas, sucatas elétricas, luminárias, sucata ferrosa, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, computadores, balanças, televisores, pneus e madeiras, entre outros itens.

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Os lances iniciais variam de R$ 500 a R$ 40 mil, dependendo do lote. A Prefeitura de Linhares estima arrecadar até R$ 400 mil com o leilão que será realizado a partir das 13h, na Central de Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (garagem municipal), localizada na Rua José Martiniano de Alencar, no bairro Interlagos.
Os interessados em participar de forma presencial deverão chegar ao local com antecedência mínima de 40 minutos, munidos dos documentos descritos em edital, para a realização do devido cadastro junto ao leiloeiro e conferência das documentações necessárias.

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Já os interessados em participar do leilão de forma virtual deverão se cadastrar exclusivamente no site do leiloeiro responsável (www.prosalemleiloes.com.br) até 24 horas antes do dia do leilão, conforme edital. É proibida a participação de servidores públicos vinculados ao município e à autarquia Saae.

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Os interessados em participar do leilão poderão retirar o edital no endereço eletrônico www.prosalemleiloes.com.br, ou pelo portal da prefeitura: https://linhares.es.gov.br/leilao-prefeitura-municipal-de-linhares/
Dúvidas sobre o leilão poderão ser sanadas pelos telefones (27) 99944-7575 ou (27) 99944-040 ou pelo email [email protected]

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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