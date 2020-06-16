PCdoB repudia Capitão Assumção por ataques a prefeito do partido no ES

Capitão Assumção: alvo de processo do secretário da Saúde e de nota de repúdio do PCdoB Crédito: Lissa de Paula/Ales

“Queremos externar nosso irrestrito apoio e solidariedade ao prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros, diante das violentas agressões e xingamentos proferidos por aquele parlamentar estadual”, diz um trecho da nota assinada pelo Comitê Estadual do PCdoB do Espírito Santo.

“Na democracia não se faz oposição política com mentiras, calúnias e xingamentos, mas sim com argumentos. Parece faltar ao deputado Assumção o necessário equilíbrio emocional e civilidade, algo que se esperaria de um representante da sociedade capixaba no Parlamento Estadual.”

Mais adiante, a direção estadual do PCdoB lembra que Assumção, em 2017, logo após a greve da PM , chegou a ser preso “acusado de incitar e organizar motins utilizando-se de informações falsas e boatos para promover o pânico, paralisar o transporte público e fechar o comércio”.

“Pelo visto, parece não ter aprendido a lição pois continua propagando boatos e informações falsas, caluniando e mentindo, escorando-se em uma imunidade parlamentar como se tal prerrogativa lhe permitisse mentir e ameaçar cidadãos e agentes públicos”, diz o documento.