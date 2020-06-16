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Leonel Ximenes

PCdoB repudia Capitão Assumção por ataques a prefeito do partido no ES

Partido divulgou nota oficial em que acusa o deputado de "usar argumentos chulos e falsas acusações para atacar a honra" de Neto Barros, de Baixo Guandu

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 18:39

Públicado em 

16 jun 2020 às 18:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Capitão Assumção, deputado estadual pelo Patriota
Capitão Assumção: alvo de processo do secretário da Saúde e de nota de repúdio do PCdoB Crédito: Lissa de Paula/Ales
A direção estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) divulgou uma nota oficial em que repudia o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota) pelos ataques que ele fez ao prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros, da legenda comunista. O partido diz que em recente sessão on-line da Assembleia Legislativa, o parlamentar bolsonarista “usou de argumentos chulos e falsas acusações para atacar a honra de homens públicos do nosso Estado”.
“Queremos externar nosso irrestrito apoio e solidariedade ao prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros, diante das violentas agressões e xingamentos proferidos por aquele parlamentar estadual”, diz um trecho da nota assinada pelo Comitê Estadual do PCdoB do Espírito Santo.
Segundo a legenda comunista, o Capitão Assumção, que também será processado pelo secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, tem um comportamento considerado “agressivo” e “violento”.

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“Na democracia não se faz oposição política com mentiras, calúnias e xingamentos, mas sim com argumentos. Parece faltar ao deputado Assumção o necessário equilíbrio emocional e civilidade, algo que se esperaria de um representante da sociedade capixaba no Parlamento Estadual.”

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Mais adiante, a direção estadual do PCdoB lembra que Assumção, em 2017, logo após a greve da PM, chegou a ser preso “acusado de incitar e organizar motins utilizando-se de informações falsas e boatos para promover o pânico, paralisar o transporte público e fechar o comércio”.
“Pelo visto, parece não ter aprendido a lição pois continua propagando boatos e informações falsas, caluniando e mentindo, escorando-se em uma imunidade parlamentar como se tal prerrogativa lhe permitisse mentir e ameaçar cidadãos e agentes públicos”, diz o documento.
Por fim, o partido elogia a gestão do prefeito guanduense e a compara à trajetória do militar da reserva: “Bem ao contrário do deputado Assumção, o prefeito Neto Barros não responde a nenhum processo, nunca esteve preso e nem jamais foi acusado de crime algum, possuindo em sua carreira profissional e política uma longa lista de serviços prestados à sociedade capixaba, seja na condição de vereador, deputado estadual, secretário de governo e atualmente exercendo o cargo de prefeito”.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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