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Leonel Ximenes

Em vídeo, prefeito denuncia PM por ameaça e diz que bolsonarismo é “ideologia do mal”

Neto Barros (PCdoB), que recebeu nota de repúdio de associações de policiais no dia 4, afirmou que um policial invadiu a Prefeitura de Baixo Guandu

Públicado em 

08 jun 2020 às 11:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Neto Barros:
Neto Barros: "É preciso ser firme, é preciso agir em defesa da democracia" Crédito: Reprodução de vídeo
Neto Barros (PCdoB) dobrou a aposta. Após afirmar, numa live na semana passada com a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), que alguns policiais militares são bolsonaristas e que se recusam a cumprir ordens no combate à Covid-19, o prefeito de Baixo Guandu postou um vídeo em suas redes sociais, neste domingo (7), em que agora acusa um PM de ter invadido a prefeitura e feito ameaças. Além disso, Barros critica novamente o bolsonarismo, o qual define como “ideologia do mal”.
“Tem gente no Brasil que ainda prega que existe algum tipo de servidor público que não possa ser denunciado e criticado quando cometer um erro e uma ilegalidade”, disse o prefeito na sua fala introdutória, para a seguir explicar o contexto da sua afirmação.
“Aqui em Baixo Guandu, por exemplo, um policial militar entrou na prefeitura, disse que fazia, acontecia e que matava, se não fosse feita pra ele uma liberação ilegal de um animal que foi apreendido. E sabe o que aconteceu com ele?”, pergunta o prefeito. Ele mesmo responde: “Nada”. E concluiu: “E se fosse eu, se fosse você?”. O prefeito, entretanto, não diz quando teria ocorrido essa invasão da prefeitura.
A seguir Neto Barros, que está concluindo seu segundo mandato consecutivo, critica os adeptos das ideias do presidente da República, Jair Bolsonaro. “Nós vivemos no Brasil o bolsonarismo, uma ideologia do mal que vai causar muita vergonha e tristeza ao povo brasileiro. Só que lá na frente, muitos dirão que foram enganados”, previu.
“É preciso ser firme, é preciso agir em defesa da democracia. Ditadura? Nunca mais”, concluiu Barros, cujo vídeo tem mais de 3 mil visualizações e 114 comentários.
O vídeo postado por Neto Barros nas redes sociais é mais um lance do confronto do prefeito guanduense com policiais militares. Na quinta-feira passada (4), conforme mostrou a coluna, a Frente Unificada de Valorização Salarial, formada por nove entidades que representam policiais militares e civis e bombeiros militares, divulgou uma nota de repúdio contra o prefeito, por ele ter declarado, numa live, que alguns policiais militares são bolsonaristas e que, entre outras atitudes, estimulam o que chamou de carreatas da morte em Baixo Guandu.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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