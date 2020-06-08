Em vídeo, prefeito denuncia PM por ameaça e diz que bolsonarismo é “ideologia do mal”

“Tem gente no Brasil que ainda prega que existe algum tipo de servidor público que não possa ser denunciado e criticado quando cometer um erro e uma ilegalidade”, disse o prefeito na sua fala introdutória, para a seguir explicar o contexto da sua afirmação.

“Aqui em Baixo Guandu, por exemplo, um policial militar entrou na prefeitura, disse que fazia, acontecia e que matava, se não fosse feita pra ele uma liberação ilegal de um animal que foi apreendido. E sabe o que aconteceu com ele?”, pergunta o prefeito. Ele mesmo responde: “Nada”. E concluiu: “E se fosse eu, se fosse você?”. O prefeito, entretanto, não diz quando teria ocorrido essa invasão da prefeitura.