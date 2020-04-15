Capitão Assumção é indiciado por homicídio culposo após acidente em Ecoporanga

Capitão Assumção (Patriota) foi indiciado por homicídio culposo na condução de veículo automotivo Crédito: Ales/Divulgação

A conclusão do inquérito foi na segunda quinzena de março e o caso foi remetido ao Ministério Público Estadual (MPES) que, após análise, vai decidir pelo oferecimento ou não de denúncia ao Judiciário, para que tenha início uma ação penal. As informações são da assessoria de imprensa da Polícia Civil.

O acidente ocorreu no dia 5 de janeiro de 2020, na localidade de Três Vendas, na Rodovia ES-320, que liga Ecoporanga a Barra de São Francisco.

Acidente, em janeiro, com carro oficial usado pelo deputado estadual Capitão Assumção Crédito: Divulgação

O parlamentar dirigia o veículo oficial da Assembleia Legislativa, um Ford Focus, placas PPY-0845, acompanhado da esposa, Alda Márcia. Houve uma colisão frontal com o motociclista Ernani Gomes da Silva, que chegou a ser socorrido para um hospital de Ecoporanga, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor está previsto no Código de Trânsito Brasileiro e tem como pena detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ele é configurado quando não se verifica a intenção de matar, ou que o autor do delito tenha assumido este risco.

A reportagem de A Gazeta tentou contato com Assumção, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.