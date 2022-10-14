Os campeões de votos nos presídios e nas unidades de internação do ES

Casagrande x Manato e Lula x Bolsonaro: mais votados nos presídios e na sociedade em geral Crédito: Fotomontagem

Internos do sistema carcerário da Sejus e das unidades de internação do Iases que tiveram o direito de votar nestas eleições escolheram seus candidatos. Entre os mais votados, apareceram candidatos de todos os perfis ideológicos, da extrema-direita à centro-esquerda.

A disputa para governador teve a liderança de Renato Casagrande (PSB), com 621 votos, seguido por Carlos Manato (PL), que ficou em segundo lugar nas unidades de internação, com 208 votos. O resultado reproduz fielmente a escolha dos demais eleitores do Espírito Santo, que levaram os dois candidatos para o segundo turno.

Para presidente da República, Lula (PT) ficou na frente, com 965 votos, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 258 votos. Os dois disputam também o segundo turno.

Entre os candidatos a deputado estadual, os dois mais votados, curiosamente, são oriundos de instituições da segurança pública. O coronel PM Alexandre Quintino (PDT) foi o que teve mais apoio, com 139 votos, seguido pelo delegado aposentado da Polícia Civil Gilsinho Lopes (Solidariedade), com 84.

Já entre os deputados federais, o policial militar da reserva Da Vitória (Progressistas), reeleito, conquistou 269 votos, seguido por Amaro Neto (Republicanos), outro reconduzido ao cargo, com 64 sufrágios.

Para a única cadeira do Senado em disputa, Rose de Freitas (MDB) obteve 400 votos, enquanto Magno Malta (PL), que foi eleito, conquistou 331.