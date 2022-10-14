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Leonel Ximenes

Os campeões de votos nos presídios e nas unidades de internação do ES

Até policiais foram escolhidos pelos internos, que também votaram em candidatos de direita e de esquerda

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 16:40

Públicado em 

14 out 2022 às 16:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande x Manato e Lula x Bolsonaro: mais votados nos presídios e na sociedade em geral
Casagrande x Manato e Lula x Bolsonaro: mais votados nos presídios e na sociedade em geral Crédito: Fotomontagem
Internos do sistema carcerário da Sejus e das unidades de internação do Iases que tiveram o direito de votar nestas eleições escolheram seus candidatos. Entre os mais votados, apareceram candidatos de todos os perfis ideológicos, da extrema-direita à centro-esquerda.
A disputa para governador teve a liderança de Renato Casagrande (PSB), com 621 votos, seguido por Carlos Manato (PL), que ficou em segundo lugar nas unidades de internação, com 208 votos. O resultado reproduz fielmente a escolha dos demais eleitores do Espírito Santo, que levaram os dois candidatos para o segundo turno.
Para presidente da República, Lula (PT) ficou na frente, com 965 votos, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 258 votos. Os dois disputam também o segundo turno.
Entre os candidatos a deputado estadual, os dois mais votados, curiosamente, são oriundos de instituições da segurança pública. O coronel PM Alexandre Quintino (PDT) foi o que teve mais apoio, com 139 votos, seguido pelo delegado aposentado da Polícia Civil Gilsinho Lopes (Solidariedade), com 84.

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Já entre os deputados federais, o policial militar da reserva Da Vitória (Progressistas), reeleito, conquistou 269 votos, seguido por Amaro Neto (Republicanos), outro reconduzido ao cargo, com 64 sufrágios.

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Para a única cadeira do Senado em disputa, Rose de Freitas (MDB) obteve 400 votos, enquanto Magno Malta (PL), que foi eleito, conquistou 331.
Segundo informações da Justiça Eleitoral, 1.520 presos provisórios e adolescentes internados estavam aptos a votar. Ao todo, compareceram 1.277, o que representa 84% de comparecimento, e 243 se abstiveram, 16% de abstenção.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carlos Manato Jair Bolsonaro Lula Renato Casagrande Segurança Pública Sistema prisional Eleições 2022
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