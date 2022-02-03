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Leonel Ximenes

O risco político-eleitoral de ser contra a vacina no ES

Números mostram que mais de 80% da população nas grandes cidades do Estado já está com o ciclo vacinal completo, evidenciando o fracasso da pregação negacionista. E outubro vem aí...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 16:03

Públicado em 

03 fev 2022 às 16:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A alegria e o sentimento de gratidão da idosa ao ser vacinada
A alegria e o sentimento de gratidão da idosa ao ser vacinada Crédito: Divulgação
Tem gente que rejeita a vacina contra a Covid-19 por má-fé; há quem a despreze por simples ignorância. Mas há um pequeno segmento que vislumbra auferir dividendos políticos e eleitorais com o negacionismo. Será que ser contra o imunizante rende popularidade e votos?
Para estes últimos, uma má notícia: nas grandes cidades do Espírito Santo, a expressiva maioria da população (mais de 80%) já está com o ciclo vacinal completo. Portanto, é um eleitor potencialmente favorável à imunização para enfrentar os horrores da pandemia que parece nunca ter fim.
A hipótese é corroborada pelos números mais recentes divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Comecemos pela nossa capital, a cidade mais importante do ES do ponto de vista político. Em Vitória, 110% das pessoas acima de 18 anos de idade já receberam a dose de reforço. O número elástico e acima de 100% se explica porque cidadãos de outros municípios recorreram à Capital para serem imunizados.

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Em Vila Velha, outro local de grandes embates políticos e com o maior eleitorado do Estado, esse índice está em 78%, embora, em números absolutos, a cidade canela-verde supere Vitória na imunização completa: 385 mil pessoas ante 285 mil de Vitória. São não desprezíveis 100 mil imunizados (ou eleitores) a mais.
Nas duas outras grandes cidades da Grande Vitória, a adesão à vacinação é inquestionável. Na Serra, maior município em população do ES e segundo maior colégio eleitoral, o percentual de imunizados plenamente está em 81%, enquanto em Cariacica o índice é ainda maior: 83% de cobertura vacinal plena.
Nos grandes centros do interior, o fracasso da propaganda antivacina é evidente. Os negacionistas estão pregando no deserto, por exemplo, em Colatina, polo de desenvolvimento do Noroeste, que já alcançou 89% de vacinação com a dose de reforço - o maior índice entre as maiores cidades do interior do Espírito Santo.

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Em Linhares, no Norte, a população aderiu em massa à vacinação contra a Covid. O alcance é de 87% do público acima de 18 anos de idade. Todos eleitores, certo? Em Cachoeiro, no Sul, a marca bateu nos 82%.
Uma fonte da Sesa lembra que, segundo levantamento recente do próprio governo do Estado, 96% da população com idade acima de 18 anos já decidiu iniciar a vacinação. E mesmo em relação aos adolescentes (muitos destes eleitores com 16 e 17 anos), 86% deles já iniciaram o esquema vacinal.

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Portanto, diante desse quadro estatístico no Estado, pode-se concluir que a vacina contra Covid é duplamente vantajosa: além de ser efetiva e ter sucesso no combate ao vírus pandêmico, o imunizante caiu nas graças do povo. E qual político que não quer cair nas graças do povo? Vamos vacinar? Os mais de 2,8 milhões de eleitores do ES estão de olho. Outubro vem aí…

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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