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Leonel Ximenes

“É terrorismo”, diz deputado aliado do governo do ES sobre passaporte vacinal

Parlamentar, que também é bolsonarista, pediu ao governador que reveja portaria que impede entrada de não vacinados em "estabelecimentos comerciais"

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:45

Públicado em 

01 fev 2022 às 14:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Neucimar Fraga, que também é bolsonarista, mostra portaria do governo que exige passaporte vacinal no comércio do ES
Neucimar Fraga mostra portaria do governo que exige passaporte vacinal no comércio do ES Crédito: Reprodução de vídeo
O deputado federal Neucimar Fraga (PSD), em vídeo e postagem publicados nas redes sociais, acusou o governo do Estado de fazer “terrorismo” ao publicar a portaria que proíbe pessoas sem passaporte vacinal de entrarem em "estabelecimentos comerciais", como definiu o parlamentar.
“Não sou contra a vacina. Ao contrário, sou vacinado e fui o primeiro parlamentar a defender a autossuficiência na produção nacional de vacinas. Só não aceito essa política de terrorismo”, afirmou o parlamentar, que também é bolsonarista convicto.
Embora o deputado tenha usado, genericamente, o termo "estabelecimentos comerciais", a portaria do governo do Estado prevê a exigência do passaporte vacinal para entrada em bares, restaurantes, academias e eventos públicos. O comércio, em geral, não foi afetado pela medida restritiva.
Sem citar nomes, Neucimar ainda criticou: “Enquanto os profetas espalhavam a calamidade, o Brasil vacinava toda população adulta em 2021. Quem não se vacinou foi porque não quis”, destacou.

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A seguir, invocou o conceito de liberdade, muito usado pelos adeptos do presidente da República: “E a diferença entre quem está vacinado e quem não está, é somente quanto ao risco de agravamento das condições de saúde do indivíduo, livre para avaliar seus riscos”.
"Estamos tratando quem não é vacinado como se fosse um leproso na Idade Média. Isso é um absurdo. Vamos garantir aos capixabas a liberdade de ir e vir. Nós não podemos punir dessa forma quem tem o direito de não querer se vacinar"
Neucimar Fraga - Deputado federal
No final da mensagem, postada na manhã desta terça-feira (2), Neucimar cobrou do governador Casagrande (PSB) que reveja a portaria sanitária e ironizou. "Peço ao governador e sua equipe que revejam essa política. Precisamos garantir a liberdade dos capixabas. Afinal, é exigido passaporte vacinal para quem entra em um ônibus do Transcol lotado?”

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Informado pela coluna das críticas feitas pelo deputado ao passaporte vacinal, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, ainda não se pronunciou. Se o fizer, a coluna será atualizada com a sua resposta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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