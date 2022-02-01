“É terrorismo”, diz deputado aliado do governo do ES sobre passaporte vacinal

O deputado federal Neucimar Fraga (PSD), em vídeo e postagem publicados nas redes sociais, acusou o governo do Estado de fazer “terrorismo” ao publicar a portaria que proíbe pessoas sem passaporte vacinal
de entrarem em "estabelecimentos comerciais", como definiu o parlamentar.
“Não sou contra a vacina. Ao contrário, sou vacinado e fui o primeiro parlamentar a defender a autossuficiência na produção nacional de vacinas. Só não aceito essa política de terrorismo”, afirmou o parlamentar, que também é bolsonarista convicto.
Embora o deputado tenha usado, genericamente, o termo "estabelecimentos comerciais", a portaria do governo do Estado prevê a exigência do passaporte vacinal para entrada em bares, restaurantes, academias e eventos públicos. O comércio, em geral, não foi afetado pela medida restritiva.
Sem citar nomes, Neucimar
ainda criticou: “Enquanto os profetas espalhavam a calamidade, o Brasil vacinava toda população adulta em 2021. Quem não se vacinou foi porque não quis”, destacou.
A seguir, invocou o conceito de liberdade, muito usado pelos adeptos do presidente da República
: “E a diferença entre quem está vacinado e quem não está, é somente quanto ao risco de agravamento das condições de saúde do indivíduo, livre para avaliar seus riscos”.
No final da mensagem, postada na manhã desta terça-feira (2), Neucimar cobrou do governador Casagrande (PSB) que reveja a portaria sanitária e ironizou. "Peço ao governador e sua equipe que revejam essa política. Precisamos garantir a liberdade dos capixabas. Afinal, é exigido passaporte vacinal para quem entra em um ônibus do Transcol lotado?”
Informado pela coluna das críticas feitas pelo deputado ao passaporte vacinal, o secretário estadual de Saúde
, Nésio Fernandes, ainda não se pronunciou. Se o fizer, a coluna será atualizada com a sua resposta.