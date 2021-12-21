Quem não comprovar o esquema vacinal primário completo (primeira e segunda dose ou dose única), ou apresentar um documento que justifique a não possibilidade de vacinação, vai ser impedido de entrar na universidade.

Mural na entrada do campus da Ufes em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Covid: Ufes passa a exigir passaporte da vacina de alunos e servidores

Para os servidores, empregados públicos, trabalhadores terceirizados e estagiários que retornaram ao trabalho presencial, a regra passou a valer a partir de 1º de dezembro.

A Ufes informou que concedeu um prazo de 15 dias, a contar a partir de 20 de dezembro, para que o arquivo digitalizado do comprovante de vacinação seja incluído no Sistema de Registro Eletrônico de Frequência.

Já para os alunos, a medida entrou em vigor no fim do segundo semestre de 2021, em 8 de dezembro, e continuará sendo cobrada no ano letivo de 2022.

Eles devem apresentar o comprovante de vacina, de acordo com a previsão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, à coordenação do curso, para ter acesso aos prédios em que ocorrem as aulas presenciais, mas vão continuar a ter o ensino remoto.