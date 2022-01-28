A cada dia, um novo despautério sobre as vacinas no Brasil

Vacinas servem como escudo para proteção contra doenças Crédito: Pexels

A Nota Técnica, além de sugerir que as vacinas contra a Covid não têm a efetividade e a segurança asseguradas pela Anvisa, defende o uso do “kit Covid” para tratamento precoce, comprovadamente ineficaz. Ou seja, o Ministério da Saúde , que conduz o Plano Nacional de Imunização, é o mesmo que difunde versões que espalham insegurança e desinformação. Ao mesmo tempo em que distribui vacinas, sugere que elas são ineficazes.

Como não poderia deixar de ser, a Nota Técnica provocou reação das autoridades sanitárias mais conscientes. É o caso da Sociedade Brasileira de Virologia que a considerou “incompreensível, inapropriada, sem ética e um acinte”. Para a entidade, “apenas uma posição política enraizada de obscurantismo e negacionismo pode explicar tal ação”. A reação foi tão grande que a Nota Técnica foi republicada na quarta-feira sem, contudo, mudar a sua essência de ir contra o protocolo da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que contraindica o uso do “kit Covid”.

O próprio ministro da Saúde se encarrega de disseminar desinformação sobre a vacinação. Em agosto, chegou a recomendar a paralisação da imunização de jovens entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Em outubro, defendeu a aplicação do ineficaz “kit Covid”. Foi por isso que a Associação Médica Brasileira divulgou nota pública pedindo mudanças na gestão do ministério e acusando o ministro de “erros de conduta e deslizes éticos” por estar assumindo “posições que contradizem as boas evidências científicas” e, com isso, “expondo a saúde e a vida dos brasileiros”.

O maior difusor da desinformação sobre a pandemia é o presidente da República. Por duas vezes, em suas lives (em março e maio do ano passado), o presidente chegou ao cúmulo de, ao defender o “tratamento precoce”, imitar um doente com falta de ar. Não se vacinou, insinuou efeitos colaterais em vacinados (“se você virar jacaré é problema seu”), anunciou que não irá autorizar que sua filha seja vacinada, chamou os técnicos da Anvisa de “tarados por vacina” e pôs em dúvida a necessidade da vacinação de crianças (“você tem conhecimento de uma criança que tenha morrido de Covid?”).