Governo do ES avalia exigir passaporte da vacina em bares e restaurantes

Correção Diferentemente do que o título anterior afirmava, o Sindbares não propôs exigência de passaporte da vacina. Essa proposta foi apresentada pelo governo do Estado. O Sindbares afirma não ser contra a medida, mas vê dificuldades em colocá-la em prática. A proposta do segmento é a flexibilização das regras impostas pela Matriz de Risco no Risco Moderado, permitindo o funcionamento de bares e restaurantes até mais tarde. O título foi alterado.

O governo do Espírito Santo vai avaliar a adoção de novas medidas na condução da pandemia de Covid-19 . Entre elas estão a atualização da Matriz de Risco, com flexibilização de restrições no Risco Moderado; exigência de comprovante de vacinação para frequentar bares e restaurantes; e a utilização de shoppings como pontos de testagem da doença.

As propostas foram apresentadas durante reunião realizada nesta terça-feira (25) entre membros do governo que compõem o Grupo de Comando e Controle da Pandemia e representantes do setor do comércio. Segundo a secretária de Turismo do Estado, Lenise Loureiro, as ideias serão analisadas pelo governo, que deve tomar uma decisão ainda nesta semana.

"Tivemos uma reunião de construção, de consenso, e saímos com ideias interessantes. Vamos construir uma proposta e levar para a Sala de Situação para agir em breve, mas com responsabilidade", destacou.

Setor de bares e restaurantes quer mudança em regras da Matriz de Risco do governo estadual Crédito: Shutterstock

O encontro durou cerca de duas horas. Nele, foram apresentados dados do atual momento da pandemia. Em seguida, representantes dos segmentos econômicos apresentaram propostas.

"Apresentamos prós e contras de várias situações para chegar a um consenso sobre como vamos atingir esse objetivo comum que é o combate à Covid-19. Tanto o governo quanto o setor produtivo estão de acordo para fazer um enfrentamento sem prejudicar as atividades econômicas", afirmou Rodrigo Vervloet, presidente do Sindicato Patronal de Bares e Restaurantes do Estado (Sindbares).

MUDANÇA NA MATRIZ DE RISCO

A flexibilização das regras impostas pela Matriz de Risco no Risco Moderado de transmissão da Covid-19 foi a principal demanda apresentada pelo Sindbares durante a reunião. No atual modelo, há limitação de horário para funcionamento de bares e restaurantes em municípios nessa classificação. Atualmente, cinco cidades se encontram nela, inclusive Vila Velha e Serra.

Na avaliação do setor de comércio, há necessidade de revisão das restrições, uma vez que elas foram elaboradas em 2021, quando o Espírito Santo vivia um momento diferente da pandemia.

"A Matriz de Risco não reflete mais o cenário atual, em que grande parte da população está vacinada. Então não vemos motivos para restrições de horários neste momento", ponderou Vervloet.

Dentro do governo também há um entendimento de que é necessária uma "releitura" da Matriz de Risco em relação ao atual momento.

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO EM BARES E RESTAURANTES

pelo governo, Uma das medidas que já era cogitada conforme publicado pela colunista Letícia Gonçalves , é a de ampliar a exigência do comprovante de vacinação para bares e restaurantes. A proposta foi apresentada pela secretária de Turismo durante a reunião.

"A exigência do passaporte da vacina já é obrigatória para realização de eventos, mas ainda não é para bares e restaurantes. A proposta é que nesses locais também seja feita a cobrança e que isso se torne parte da rotina, como é o uso da máscara", destacou Lenise.

Para o setor, contudo, a medida precisa ser melhor discutida. "Nós não somos contra, mas vemos dificuldades em implementar o passaporte da vacina. Debatemos isso durante a reunião", disse Vervloet.

TESTAGEM EM SHOPPINGS

Outro ponto que foi apresentado na reunião é a abertura de postos de testagem gratuita de Covid-19 dentro dos shoppings. A medida seria uma cooperação entre iniciativa privada e governo.

"A possibilidade foi apresentada pela Associação Brasileira de Shoppings Centers e estamos dialogando. Ainda precisamos desenhar como seria esse modelo, mas a parceria foi oferecida e acreditamos na viabilidade dela", destacou a secretária de Turismo.

Governo estuda possibilidade de realizar teste de Covid-19 em shoppings Crédito: Myke Sena/MS

Segundo o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Raphael Brotto, a ideia de utilizar os shoppings da Grande Vitória como postos de testagem já vinha sendo discutida desde ano passado. Os espaços foram utilizados para vacinação em 2021, o que permitiu amadurecer a proposta em relação aos testes de Covid.

"É uma ajuda mútua da iniciativa privada e pública. O governo entra com os testes e a gente oferece o espaço. Os shoppings são bem localizados, em pontos estratégicos nas cidades, o que facilita para a população. Ainda vamos ver onde essa testagem seria feita, se dentro dos shoppings ou no estacionamento. Temos que conversar melhor sobre isso", afirmou.