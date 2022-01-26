Cachoeiro lança app de passaporte da vacina que dá descontos no comércio

Passaporte Covid-19, que permite ao usuário consultar locais, como eventos e restaurantes, que oferecem descontos às pessoas vacinadas. A plataforma já está disponível para ser baixada, gratuitamente, nas lojas de aplicativos iOS. Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim lançou, nesta quarta-feira (26), o aplicativo, que permite ao usuário consultar locais, como eventos e restaurantes, que oferecem descontos às pessoas vacinadas. A plataforma já está disponível para ser baixada, gratuitamente, nas lojas de aplicativos Android

Restaurantes darão descontos às pessoas vacinadas Crédito: Pexels \ Ruslan Khmelevsky

A plataforma também mostra as casas de evento cadastradas na iniciativa e que seguem as normas de segurança contra a Covid-19. Também é possível consultar as informações sobre os eventos programados nesses estabelecimentos, como local, data, capacidade e protocolos a serem seguidos.

Para o prefeito de Cachoeiro , Victor Coelho, a tecnologia é uma grande aliada no combate ao coronavírus . “Ao longo da pandemia de Covid-19, a tecnologia se mostrou indispensável para lidarmos com as restrições impostas pela circulação do vírus”, disse.

O objetivo da ferramenta é, segundo a prefeitura, facilitar que o cidadão comprove a situação do esquema vacinal ao ter acesso a eventos, restaurantes e estabelecimentos que exijam a vacinação.

"Com esse aplicativo, o cidadão poderá, de maneira simples e rápida, comprovar sua situação vacinal, nas ocasiões em que haja essa necessidade" Victor Coelho - Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

PASSAPORTE COVID-19

Para ter acesso ao Passaporte Covid-19, primeiro é necessário baixar o aplicativo no aparelho Android ou iOS . Depois, o usuário deve se cadastrar e inserir as informações pessoais. A tela principal da plataforma vai mostrar se a pessoa está com o esquema vacinal atualizado, ou seja, com, pelo menos, a primeira e segunda dose do imunizante ou dose única.

Entre as opções disponíveis no menu principal, está a “Carteira de Vacinação”, que permite ao usuário fazer o envio de seu Certificado Digital de Vacinação – emitida pela plataforma virtual ConecteSUS , do Ministério da Saúde e, também, pelo Vacina e Confia , do governo do Estado. Esse processo é essencial para que o aplicativo possa confirmar a situação vacinal do cidadão.

O estabelecimento comercial que quiser se tornar um conveniado, o responsável pelo empreendimento deve realizar o cadastro por meio do aplicativo, e detalhar informações como CNPJ, endereço comercial e número de alvará de funcionamento.

Segundo coordenador executivo de Tecnologia da Informação do município, Elcio Paes de Sá Neto, o aplicativo apresenta fácil acesso e manuseio. “Nosso grande foco foi desenvolver um aplicativo de fácil utilização, com interface clara e simplificada, para que qualquer pessoa possa manuseá-lo corretamente”, ressaltou.