Serão contabilizadas as vacinas aplicadas até o dia 25 de fevereiro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução / Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)

Your browser does not support the audio element. Cidade do ES vai sortear celulares para quem completar vacinação

Covid-19. O objetivo é estimular a vacinação dos moradores que ainda não receberam as doses do imunizante. O sorteio acontecerá no mês de março. Três smartphones serão sorteados pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , para quem estiver com o esquema vacinal em dia contra a. O objetivo é estimular a vacinação dos moradores que ainda não receberam as doses do imunizante. O sorteio acontecerá no mês de março.

Segundo a Prefeitura, podem participar do sorteio adolescentes de 12 a 17 anos que tomarem a primeira ou segunda dose; adultos de 18 a 59 anos que tomarem a dose de reforço – disponível após quatro meses do recebimento da segunda dose – e pessoas de 60 anos ou mais que tomarem a terceira dose (reforço), disponível, para este público, três meses após a segunda aplicação. Serão contabilizadas as vacinas aplicadas até o dia 25 de fevereiro.

Não é necessário realizar cadastro ou inscrição prévia. Para o sorteio, que será conduzido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação de Cachoeiro (CTI), serão utilizados dados referentes à vacinação dos munícipes, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

O sorteio será realizado no dia 4 de março, com transmissão ao vivo pelas redes sociais, a partir das 10h. Os vencedores receberão contato dos servidores municipais para serem informados a respeito da retirada dos prêmios.

De acordo com a Prefeitura, os três smartphones sorteados na ação serão cedidos, voluntariamente, por uma empresa, não gerando custos para o município.