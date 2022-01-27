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É vacinar e participar

Cidade do ES vai sortear celulares para quem completar vacinação

Três aparelhos serão sorteados. O objetivo é estimular a vacinação dos moradores que ainda não receberam as doses contra a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2022 às 09:37

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 09:37

Cachoeiro terá vacinação itinerante contra Covid
Serão contabilizadas as vacinas aplicadas até o dia 25 de fevereiro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução / Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)
Cidade do ES vai sortear celulares para quem completar vacinação
Três smartphones serão sorteados pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para quem estiver com o esquema vacinal em dia contra a Covid-19. O objetivo é estimular a vacinação dos moradores que ainda não receberam as doses do imunizante. O sorteio acontecerá no mês de março.
Segundo a Prefeitura, podem participar do sorteio adolescentes de 12 a 17 anos que tomarem a primeira ou segunda dose; adultos de 18 a 59 anos que tomarem a dose de reforço – disponível após quatro meses do recebimento da segunda dose – e pessoas de 60 anos ou mais que tomarem a terceira dose (reforço), disponível, para este público, três meses após a segunda aplicação. Serão contabilizadas as vacinas aplicadas até o dia 25 de fevereiro.
Não é necessário realizar cadastro ou inscrição prévia. Para o sorteio, que será conduzido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação de Cachoeiro (CTI), serão utilizados dados referentes à vacinação dos munícipes, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus).
O sorteio será realizado no dia 4 de março, com transmissão ao vivo pelas redes sociais, a partir das 10h. Os vencedores receberão contato dos servidores municipais para serem informados a respeito da retirada dos prêmios.
De acordo com a Prefeitura, os três smartphones sorteados na ação serão cedidos, voluntariamente, por uma empresa, não gerando custos para o município.
“Desde o início da vacinação temos buscado diversificar as estratégias para conscientizar a população sobre a importância da busca pelo imunizante. Essa é mais uma ação nesse sentido, mas com foco específico em estimular os públicos aptos a tomarem todas as doses que estejam disponíveis para eles, de modo a ampliar a proteção contra a Covid-19 ”, destaca o vice-prefeito de Cachoeiro e secretário Municipal de Governo e Planejamento Estratégico, Ruy Guedes.

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