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Anvisa determina recolhimento de autoteste de covid-19

O "meuDNA PCR-LAMP Autocoleta de Saliva" teve a comercialização suspensa pela agência em todo o Brasil devido a ausência de registro

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 09:55

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jan 2022 às 09:55
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de mais um autoteste de covid-19 - o meuDNA PCR-LAMP Autocoleta de Saliva, da empresa Empreendimentos Pague Menos S/A. Nesta terça (25), a agência suspendeu a comercialização distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do Autoteste Covid-19 Isa Lab. 
Covid
Os autotestes tiveram a comercialização suspensa no Brasil por falta de registro na Anvisa Crédito: Divulgação/Letícia Tsuruda @tsufotografia_
Em nota, a Anvisa informou que, “até o momento, não existe nenhum produto aprovado como autoteste, ou seja, para uso por usuários leigos”.
A determinação de recolhimento e as suspensões do Autoteste Covid-19 Isa Lab foram publicadas na Resolução nº 210. A medida relativa ao outro autoteste foi determinada pela Resolução nº 213. Nenhum dos dois produtos tem registro na Anvisa. No caso do Isa Lab, a agência acrescenta que ele é comercializado por empresa não regularizada.
A denúncia, recebida pela Anvisa em 20 de janeiro, foi considerada prioridade para investigação. “Nessa etapa é avaliado o risco sanitário iminente à saúde da população, e a medida restritiva tem o objetivo de mitigar o risco rapidamente”, informa a agência, que disponibiliza serviço de consulta a produtos irregulares.

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