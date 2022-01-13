Mais de mil bandidos presos pela PC na Grande Vitória em 2021

As operações policiais da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), realizadas no ano passado, foram determinantes para a redução de 14,1% dos assassinatos
nos municípios da Grande Vitória
. Ao todo, foram 1.830 operações que resultaram na prisão de 1.096 indivíduos que atuam em diversos tipos de crimes, como tráfico de drogas e homicídios. Além disso, foi apreendida mais de uma tonelada de entorpecentes.
Dessas operações, 704 foram realizadas em Cariacica
, onde foram cumpridos 147 mandados de prisão e efetuadas 101 prisões em flagrante. No município, também ocorreu a maior apreensão de drogas, chegando a quase meia tonelada.
Essas operações também refletem na quantidade de assassinatos
registrados na cidade. Em 2020, foram 174 e, em 2021, 138, uma redução de 20,7%. De acordo com o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes Pereira, as operações foram intensificadas em Cariacica.
“As operações foram qualificadas para cumprimento de mandado de prisão, sendo, entre elas, as Operações Estado Presente e Em Frente, Brasil. No município, intensificamos o trabalho e fechamos o ano com 38 homicídios a menos”, informou o superintendente.
A SPE é responsável pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Divisão Especializada da Região Metropolitana (DIV-DRM), Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM) e Divisão Especializada em Delitos de Trânsito (DIV-DDT).
Dessa forma, cada departamento e divisão são responsáveis por investigar um tipo de delito. Entre eles estão os homicídios, os crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas. Apesar de serem especializações diferentes, elas acabam refletindo na redução de homicídios, pois os crimes são correlatos e os autores praticam mais de uma transgressão.