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Leonel Ximenes

Mais de mil bandidos presos pela PC na Grande Vitória em 2021

Unidades especializadas da Polícia Civil fizeram 1.830 operações que contribuíram para redução de 14,1% dos assassinatos na região

Públicado em 

13 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais da Operação Sicário, realizada para combate ao tráfico de drogas
Policiais da Operação Sicário, realizada para combate a organizações criminosas, incluindo o tráfico de drogas Crédito: Sesp/Divulgação
As operações policiais da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), realizadas no ano passado, foram determinantes para a redução de 14,1% dos assassinatos nos municípios da Grande Vitória. Ao todo, foram 1.830 operações que resultaram na prisão de 1.096 indivíduos que atuam em diversos tipos de crimes, como tráfico de drogas e homicídios. Além disso, foi apreendida mais de uma tonelada de entorpecentes.
Dessas operações, 704 foram realizadas em Cariacica, onde foram cumpridos 147 mandados de prisão e efetuadas 101 prisões em flagrante. No município, também ocorreu a maior apreensão de drogas, chegando a quase meia tonelada.

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Essas operações também refletem na quantidade de assassinatos registrados na cidade. Em 2020, foram 174 e, em 2021, 138, uma redução de 20,7%. De acordo com o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes Pereira, as operações foram intensificadas em Cariacica.
“As operações foram qualificadas para cumprimento de mandado de prisão, sendo, entre elas, as Operações Estado Presente e Em Frente, Brasil. No município, intensificamos o trabalho e fechamos o ano com 38 homicídios a menos”, informou o superintendente.

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A SPE é responsável pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Divisão Especializada da Região Metropolitana (DIV-DRM), Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM) e Divisão Especializada em Delitos de Trânsito (DIV-DDT).
Dessa forma, cada departamento e divisão são responsáveis por investigar um tipo de delito. Entre eles estão os homicídios, os crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas. Apesar de serem especializações diferentes, elas acabam refletindo na redução de homicídios, pois os crimes são correlatos e os autores praticam mais de uma transgressão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica drogas Grande Vitória homicídio Polícia Civil Segurança Pública tráfico de drogas
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