Polícia Civil do ES recebe 33 novas viaturas que vão rodar descaracterizadas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recebeu, nesta segunda-feira (13), 33 novas viaturas, com o intuito de reforçar as frotas das delegacias de polícia da Capital e do interior do Estado. Os novos veículos, que são descaracterizados, foram entregues pelo Governo do Espírito Santo, no pátio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória.
NOVAS VIATURAS
Os novos carros são do modelo Renault Logan 1.6, com valor unitário de R$ 68.486,92. O investimento total, de mais de R$ 2,2 milhões, foi possível por conta de uma emenda parlamentar da Bancada Federal do Espírito Santo.
INVESTIMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA
De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, a Bancada Federal do Espírito Santo já destinou à Segurança Pública cerca de R$ 50 milhões. Ainda segundo ele, o Estado segue trabalhando para entregar um serviço cada vez melhor à população capixaba.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, indicou que o Espírito Santo segue demonstrando seriedade e atendendo às necessidades da Segurança Pública. "O povo capixaba agradece, e a Polícia Civil também agradece, pois cada nova viatura, cada nova pistola, cada equipamento adquirido representa mais qualidade no serviço policial, mais capacidade investigativa e mais resolutividade de crimes", afirmou.