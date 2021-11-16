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Leonel Ximenes

Justiça vai leiloar 276 mil garrafas (cheias) de refrigerante no ES

A  fábrica, que também vai a pregão, tem patrimônio avaliado em mais de R$ 20 milhões

Públicado em 

16 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estoque da fábrica de refrigerantes na Serra que vai a leilão
Refrigerantes na fábrica da Serra que vai a leilão Crédito: HD Leilões/Divulgação
Pensando em fazer uma grande festa regada a refrigerante? A bebida, que normalmente é comprada em bares, supermercados ou depósitos, poderá ser adquirida também no leilão que a Justiça Federal de Vitória vai promover no próximo dia 23. A grande atração do pregão, fora os tradicionais imóveis, é o leilão de 276 mil litros de refrigerante de uma fábrica na Serra que também será oferecida para arremate.
Segundo a leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, a execução fiscal está sendo movida contra a tradicional fábrica de Refrigerantes UAI. A Justiça determinou a alienação das instalações de sua fábrica, na Serra, além de 30 mil fardos de garrafas de 2 litros da bebida e 8 mil fardos de garrafas de 600ml, num total de 276 mil litros, de acordo com os cálculos da leiloeira.
A bebida, por causa do prazo de vencimento, será produzida para ser entregue ao futuro arrematante. Ao todo, o patrimônio da fábrica supera os R$ 20 milhões. Os bens poderão ser arrematados por até 50% do valor de avaliação.

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No pregão, que será realizado a partir das 13h, pelo site da leiloeira https://hdleiloes.com.br/mobile/, ainda serão oferecidos mais de 140 lotes. No pacote estão imóveis industriais, comerciais, residenciais, terrenos, chácaras e sítios, nas cidades de Vitória, Serra, São Mateus, Cariacica, Guarapari, entre outras, além de automóveis e outros bens. A maioria terá desconto de 50% do valor da avaliação e possibilidade de parcelamento.
Instalações da fábrica de refrigerantes na Serra
Instalações da fábrica de refrigerantes na Serra Crédito: HD Leilões/Divulgação
Para participar do leilão é necessário realizar um cadastro no site e enviar documentos que estão listados na própria página de cadastro. Mais informações pelo site da leiloeira ou pela central de atendimento 0800-707-9339.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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