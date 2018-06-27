Fabricante de refrigerantes Dolly pede recuperação judicial

Empresa teve contas bloqueadas pela Justiça e dono chegou a ser preso Crédito: Reprodução/Facebook/Dolly Refrigerantes

A companhia de refrigerantes Dolly informa ter entrado com pedido de recuperação judicial esta semana alegando dificuldades financeiras por não poder operar suas contas bancárias. Segundo nota da empresa, com o bloqueio das contas, não é possível cumprir os compromissos financeiros.

Esta foi a única forma que restou para impedir a falência imposta pela Justiça Federal de São Bernardo do Campo, diz o texto.

Segundo a empresa, as unidades de São Bernardo do Campo e Diadema, ambas no ABC paulista, permanecem funcionando.

No início deste mês, a companhia decidiu fechar a fábrica de Tatuí, no interior de São Paulo após o bloqueio das contas da empresa pela Justiça. Pelo menos 700 pessoas foram desligadas.

Laerte Codonho, dono da empresa, foi preso em maio  e solto dias depois  acusado de fraude fiscal de pelo menos R$ 4 bilhões. Os promotores da Justiça Rodrigo Mansour e Arthur Lemos afirmaram que Codonho é um dos maiores devedores de ICMS de São Paulo.

A prisão do empresário foi pedida porque havia o histórico de destruição de provas, segundo eles. Só em ICMS são mais de R$ 2 bilhões devidos, de acordo com o Ministério Público de São Paulo. Outra investigação que ocorre em âmbito nacional aponta para mais R$ 2 bilhões em fraudes de impostos previdenciários.

 Encontramos grandes quantias de dinheiro guardadas em paredes falsas, fundos falsos na casa do empresário  relatou Lemos, citando que a PM apreendeu pelo menos R$ 200 mil em espécie, além de US$ 30 mil,  4 mil e mais 4 mil libras.

Codonho foi encaminhado ao 77º DP e chegou à delegacia com um papel sulfite nas mãos onde se lia Preso pela Coca-Cola, escrito com batom vermelho. Ele afirmou que sua prisão se devia a uma perseguição da Coca-Cola e que era vítima de esquemas praticados por seu contador. Procurada, a Coca-Cola informou que não comenta processos judiciais em que não esteja envolvida.