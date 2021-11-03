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Pagamento de dívidas

Leilão de Maradona tem casa dos pais, carta de Fidel Castro e carros BMW

Segundo a imprensa local, o leilão online será realizado com a anuência dos herdeiros da lenda do futebol e o valor arrecadado será usado para o pagamento de dívidas da família
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 nov 2021 às 11:38

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 11:38

Maradona com camisa do Boca Juniors, seu time do coração
Bens de Maradona serão leiloados no dia 19 de dezembro pela Justiça da Argentina Crédito: ENRIQUE MARCARIAN/Arquivo A Gazeta
A casa que Diego Maradona deu aos pais, dois carros da marca BMW e uma carta do líder cubano Fidel Castro compõem o lote de bens do ídolo argentino que será leiloado no dia 19 de dezembro pela Justiça da Argentina. De acordo com a imprensa local, o leilão online será realizado com a anuência dos herdeiros da lenda do futebol e o valor arrecadado será usado para o pagamento de dívidas da família.
O procedimento acontecerá cerca de um mês após as homenagens marcadas para 25 de novembro, quando se completará um ano da morte do jogador argentino, vítima de uma parada cardiorrespiratória em condições ainda não explicadas totalmente Os pertences serão leiloados por ordem da juíza Luciana Tedesco. O acordo exclui bens de herança que tenham valor sentimental, como prêmios ou camisas de clube que outros atletas deram a Maradona.
Entre os objetos, armazenados em contêineres, estão aparelhos de ginástica, televisores e roupas esportivas. A carta enviada por Fidel revela a amizade que ambos criaram quando Maradona esteve na ilha caribenha para superar o pior momento de vícios, que o colocou à beira da morte duas vezes nos anos 2000.
Um dos BMWs tem a assinatura do ex-jogador gravada no para-brisa, com um preço base de US$ 165 mil (cerca de R$ 935 mil na cotação atual). Outro veículo a ser leiloado será uma minivan Hyundai que ele usava para passear por Buenos Aires, onde passou seus últimos dias.
A casa que Maradona deu para sua mãe, Dona Tota, e seu pai, Dom Chitoro, fica no bairro de Villa Devoto, na capital argentina também. Nos próximos dias, uma imobiliária fará um levantamento dos sites interessados em participar do evento. Podem ser sites de qualquer lugar do mundo.
A morte de Diego Maradona provocou uma comoção nacional no país. Seu corpo foi velado na Casa Rosada, sede do governo da Argentina em Buenos Aires, em meio à pandemia de Covid-19.

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