Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia leilão de dez tochas olímpicas
Arrecadação para Fundo

Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia leilão de dez tochas olímpicas

Cada tocha foi avaliada em R$ 15,5 mil, a preços de hoje. O pagamento será feito à vista, ou no prazo de sete dias, mediante caução de 10% do valor da arrematação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2021 às 17:49

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 17:49

Cada tocha olímpica foi avaliada em R$ 15,5 mil
Cada tocha olímpica foi avaliada em R$ 15,5 mil Crédito: Divulgação/Ascom-SMAS
 Dez tochas usadas nos Jogos Olímpicos de 2016 serão leiloadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, com o objetivo de arrecadar recursos para o FMADCA (Fundo Municipal Para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente).
O edital do leilão foi publicado na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial do município. As informações são da Agência Brasil.
Os interessados, tanto no Brasil como no exterior, deverão fazer cadastro prévio no site de leilões De Paula, ficando sujeitos à aprovação dos dados pela análise da documentação exigida e poderão dar lances até o próximo dia 18. Serão 15 dias de leilão online.
Cada tocha foi avaliada em R$ 15,5 mil, a preços de hoje. O pagamento será feito à vista, ou no prazo de sete dias, mediante caução de 10% do valor da arrematação. Como o leilão é beneficente, não será devida nenhuma comissão pelo arrematante.
Cada tocha olímpica foi avaliada em R$ 15,5 mil
Cada tocha olímpica foi avaliada em R$ 15,5 mil Crédito: Divulgação/Ascom-SMAS
A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, informou que as dez tochas estavam depositadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente desde o final dos Jogos Olímpicos do Rio. "Decidimos fazer o leilão para aumentar o suporte financeiro de projetos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social", disse a secretária.
Laura Carneiro explicou à reportagem que o próprio Conselho Municipal definirá onde os recursos serão aplicados. "Esses recursos irão para o Fundo da Criança e do Adolescente e se juntarão a outros recursos, provenientes do Imposto de Renda, de decisões judiciais".
O dinheiro arrecadado será investido em vários projetos na área da criança e do adolescente, acrescentou a secretária.

Veja Também

Incêndio em depósito de gás destrói carros e derrete caixas d'água no RJ

Criminosos invadem Consulado de Portugal no Rio e fogem; polícia investiga

Pai de menino desaparecido em Belford Roxo é preso após entrar em facção para se vingar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca Esportes Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ) Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados