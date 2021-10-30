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Crime

Criminosos invadem Consulado de Portugal no Rio e fogem; polícia investiga

Os criminosos teriam vindo da mata localizada atrás do terreno e invadido o local por volta das 2h. Funcionários, além do cônsul de Portugal e sua família, foram feitos reféns, mas ninguém se feriu

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 19:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2021 às 19:50
Consulado de Portugal no Rio de Janeiro
Consulado de Portugal no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Facebook
Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma invasão à casa do cônsul-geral de Portugal na capital fluminense, Luís Gaspar da Silva, local que também abriga a sede do Consulado Geral do país europeu.
O crime aconteceu na madrugada deste sábado (30), e os suspeitos fugiram. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Globo e confirmadas pela reportagem junto à polícia.
O Consulado fica na Rua São Clemente, 424, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. Os criminosos teriam vindo da mata localizada atrás do terreno e invadido o local por volta das 2h. Funcionários, além do cônsul de Portugal e sua família, foram feitos reféns, mas ninguém se feriu.
O caso foi registrado na 10ª DP (Delegacia de Polícia).
"A perícia foi realizada no local e imagens de câmeras de segurança foram requisitadas para análise. Os policiais realizam diligências, inclusive na mata próxima, em busca de indícios relacionados ao crime que possam ajudar da identificação da autoria", informou a polícia, em nota ao UOL.
O Consulado funciona de segunda à sexta, das 8h às 15h30, mas estará fechado na segunda (1º) e terça (2) por conta do feriado de Dia de Finados.

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