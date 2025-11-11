Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Jornalista é eleito presidente da Academia de Letras do ES

Ele vai substituir Ester Abreu Vieira de Oliveira, cujo mandato termina no dia 19 de dezembro

Vitória
Publicado em 11/11/2025 às 17h55
Jonas Reis ingressou na Academia de Letras em setembro de 2022
Jonas Reis ingressou na Academia de Letras em setembro de 2022. Crédito: Divulgação

Nos próximos três anos, a Academia Espírito-santense de Letras vai ser comandada por um jornalista. Jonas Reis foi eleito nesta segunda-feira (10) para presidir a instituição no triênio 2026-2028, em substituição a Ester Abreu Vieira de Oliveira, cujo mandato termina no dia 19 de dezembro.

Capixaba de Colatina, Jonas Reis, de 72 anos, é também advogado e escritor, e autor, entre outras obras, do livro “Viagem à Alma do Brasil” e do infantojuvenil “A Lenda do Lagarto Azul”.

Ele ingressou na Academia em setembro de 2022, após se aposentar no Tribunal de Contas do Estado, onde chegou por concurso público e foi secretário geral das sessões. Antes disso, teve longa carreira no jornalismo, tendo atuado nos principais veículos de comunicação do Estado como repórter, redator e editor.

Após a eleição, Reis anunciou sua intenção de liderar na Academia um amplo projeto de formação de parcerias com instituições públicas e privadas do Estado, visando a incrementar a contribuição da entidade ao desenvolvimento da cultura capixaba.

Segundo ele, “a ideia é oferecer a essas instituições a oportunidade de agregar um século de cultura à sua história, considerando todo o conhecimento, experiência e credibilidade acumulados pela Academia em seus 104 anos de história como a segunda instituição cultural mais antiga do Espírito Santo”.

Com Jonas Reis vão compor a nova diretoria da Academia: Adriana Pereira Campos, 1ª vice-presidente; Anaximandro Amorim, 2º vice-presidente; Ítalo Campos, 1º secretário; João Gualberto Vasconcellos, 2º secretário; Fábio Daflon, 1º tesoureiro; Marcos André Malta Dantas, 2º tesoureiro, e Rômulo Felippe, diretor de Publicidade. Formarão o Conselho Fiscal da Ales os imortais Adilson Vilaça, Francisco Grijó e Jô Drumond.

