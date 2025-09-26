Igreja em Vitória oferece vacina contra herpes-zóster a preço promocional

Homem atingido pelo herpes-zóster , uma doença que afeta principalmente pessoas idosas e provoca muitas dores. Crédito: Shutterstock

A Igreja da Praia, na Praia do Canto, em Vitória, vai promover neste domingo (28) uma vacinação, a preço promocional, contra o herpes-zóster, doença que afeta, principalmente, pessoas idosas. O distúrbio está associado à queda de imunidade e que somente pode ser prevenido com vacinas que ainda não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

O preço de cada dose que será oferecida pela igreja evangélica é de R$ 699, sendo que é necessária uma segunda dose em dois meses após a última aplicação. No total, as duas doses custam R$ 1.398, valor que pode ser pago em até dez vezes no cartão de crédito

“É uma doença cada vez mais recorrente, muito em função do aumento da expectativa de vida de nossa população. Além de ser muito dolorida, costuma deixar sequelas que podem ser irreversíveis, se atingir o sistema nervoso central. É papel da igreja, além do espírito, cuidar também da saúde física e mental das pessoas, por isso a liderança da Igreja da Praia tomou a decisão de promover essa campanha”, explicou o pastor Usiel Carneiro de Souza.

Em rápida consulta de preços em laboratórios da Grande Vitória, a coluna apurou que cada dose da vacina custa de R$ 869 a até R$ 1.050, também com pagamento facilitado.

Quem quiser participar da campanha de vacinação da Igreja da Praia não precisa agendar: é só chegar a partir das 9h, levando documento de identidade. A vacinação será realizada no pátio externo da igreja, mas às 10h, no espaço interno, haverá uma palestra sobre o tema.

De acordo com informações de autoridades de saúde, a vacina é altamente recomendável, principalmente para quem tem mais de 50 anos, mesmo que já tenha tido a doença.

O herpes-zóster, popularmente conhecido como “cobreiro”, é resultado da reativação do vírus da catapora, que ocorre na infância. O vírus fica latente no corpo hospedeiro e, quando a idade avança, diante da queda da imunidade, a doença se manifesta em forma de erupção cutânea dolorosa em uma faixa do corpo.

