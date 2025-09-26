Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Igreja em Vitória oferece vacina contra herpes-zóster a preço promocional

Saiba os detalhes da campanha que será realizada neste domingo (28)

Vitória
Publicado em 26/09/2025 às 03h11
Herpes Zóster agora tem vacina que pode ser usada até em imunossuprimidos
Homem atingido pelo herpes-zóster , uma doença que afeta principalmente pessoas idosas e provoca muitas dores. Crédito: Shutterstock

A Igreja da Praia, na Praia do Canto, em Vitória, vai promover neste domingo (28) uma vacinação, a preço promocional, contra o herpes-zóster, doença que afeta, principalmente, pessoas idosas. O distúrbio está associado à queda de imunidade e que somente pode ser prevenido com vacinas que ainda não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

O preço de cada dose que será oferecida pela igreja evangélica é de R$ 699, sendo que é necessária uma segunda dose em dois meses após a última aplicação. No total, as duas doses custam R$ 1.398, valor que pode ser pago em até dez vezes no cartão de crédito

Veja também

Vacina contra herpes-zóster pode reduzir risco de infarto e AVC, diz estudo
Herpes zoster: entenda doença que afeta Zilu Godoi

“É uma doença cada vez mais recorrente, muito em função do aumento da expectativa de vida de nossa população. Além de ser muito dolorida, costuma deixar sequelas que podem ser irreversíveis, se atingir o sistema nervoso central. É papel da igreja, além do espírito, cuidar também da saúde física e mental das pessoas, por isso a liderança da Igreja da Praia tomou a decisão de promover essa campanha”, explicou o pastor Usiel Carneiro de Souza.

O PREÇO DA VACINA

Em rápida consulta de preços em laboratórios da Grande Vitória, a coluna apurou que cada dose da vacina custa de R$ 869 a até R$ 1.050, também com pagamento facilitado.

Quem quiser participar da campanha de vacinação da Igreja da Praia não precisa agendar: é só chegar a partir das 9h, levando documento de identidade. A vacinação será realizada no pátio externo da igreja, mas às 10h, no espaço interno, haverá uma palestra sobre o tema.

Veja também

Entenda o que é o herpes-zóster e os seus sintomas

De acordo com informações de autoridades de saúde, a vacina é altamente recomendável, principalmente para quem tem mais de 50 anos, mesmo que já tenha tido a doença.

O herpes-zóster, popularmente conhecido como “cobreiro”, é resultado da reativação do vírus da catapora, que ocorre na infância. O vírus fica latente no corpo hospedeiro e, quando a idade avança, diante da queda da imunidade, a doença se manifesta em forma de erupção cutânea dolorosa em uma faixa do corpo.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Espírito Santo perde um dos seus maiores intelectuais
Conheça os 4 municípios do ES fora do Mapa do Turismo Brasileiro
Texto mostra ao turista uma Vitória que não existe
Greve dos controladores de voo é suspensa em todo o país
Doença grave levou capixaba a criar máquina em que o mundo está de olho

A Gazeta integra o

Saiba mais
Grande Vitória Praia do Canto Saúde Vitória (ES) Sistema Único de Saúde (SUS) Igreja Evangélica Vacina Vacinação Campanha de vacinação Herpes Zoster

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.