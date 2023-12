Saúde

Herpes zoster: entenda doença que afeta Zilu Godoi

Doença é causada pelo vírus causador da catapora, mas se trata de uma reativação tardia desse vírus. Segundo especialistas, causas emocionais podem ter relação com o seu surgimento

Zilu Godoi anunciou pelas redes sociais que está tratando a Herpes zoster. (Instagram@)

Em meio a uma série de polêmicas envolvendo a família Camargo, Zilu Godoi revelou em suas redes sociais estar enfrentando um quadro de herpes zoster, que teria sido causado juntamente em função das questões familiares. De acordo com especialistas, a doença é uma inflamação nos nervos da pele e o seu aparecimento pode ser provocado por situações de alto estresse.

Caracterizada pelo surgimento de bolhas dolorosas na pele, que se transformam em uma crosta, a herpes zoster é causada pelo vírus Varicela-Zoster (VVZ), mesmo que provoca a catapora.

“Quando entramos em contato com esse vírus na infância, ele fica alojado em algum ponto do nosso sistema nervoso. E, mais futuramente, por uma sobrecarga do sistema imunológico, quando sofremos um estresse maior, seja físico ou mental, ele pode voltar na forma de herpes zoster", explica a infectologista da Unimed Vitória, Ana Carolina D’ettorres.

Ainda segundo a médica, caso alguém que ainda não tenha contraído o vírus, e que não tenha sido imunizado entre em contato com as bolhas, há o risco de que essa pessoa desenvolva a catapora, mas não a herpes zoster, justamente por se tratar de uma reativação tardia do vírus.

ESTADO EMOCIONAL

A médica Ana Carolina pontua que o estado emocional dos pacientes pode estar diretamente relacionado ao surgimento da doença. Além disso, ela pode se manifestar mais de uma vez ao longo da vida.

"Artigos demonstram que o estresse emocional crônico é capaz de inibir algumas vias de imunidade que conseguem controlar de forma mais eficiente as infecções virais. Por isso, existe sim essa relação, não somente quando falamos de herpes zoster, mas também do herpes simples, que se manifesta nos lábios, ou mesmo do herpes genital.

O dermatologista Fabio Pereira Colli detalha o processo de evolução da herpes zoster. "A doença começa com dor. Em cerca de três dias começam as lesões de pele, que progridem por cerca de 5 dias e depois regridem até desaparecer em cerca de 10 dias. O tempo total é de aproximadamente duas semanas".

Embora o tronco seja a parte do corpo mais afetada, a doença pode se manifestar em qualquer lugar. "O mais temível é a região que envolve couro cabeludo e olho, podendo causar cegueira", conta o médico.

CURA

Não existe cura para herpes zoster, uma vez que o vírus continua adormecido no sistema nervoso pelo resto da vida. No entanto, o tratamento da doença é fundamental.

"O tratamento mais importante é o antiviral, que só tem efeito se dado nas primeiras horas (no máximo 72) de início das lesões de pele. Também são usados analgésicos e pomadas antibacterianas para eliminar bactérias que se instalam nas lesões. Se não tratado adequadamente e precocemente pode deixar sequelas como dor ou cicatrizes”, alerta Fabio.

Herpes zoster: entenda doença que afeta Zilu Godoi. (shutterstock)

Uma das complicações do herpes zoster é a chamada neuralgia pós-herpética, ou seja, a continuidade da dor nos nervos após o herpes. "É a sequela de dor que às vezes fica no local após a inativação das lesões. Em geral ela dura alguns dias, mas pode durar anos, numa intensidade que varia de um simples incômodo até uma dor insuportável", explica o especialista.

Já Ana Carolina D’ettorres afirma que os casos mais graves de herpes zoster podem levar à encefalite, ou seja, à infecção do sistema nervoso central.

"Existe vacina contra herpes zoster, que está disponível na rede privada e tem boa segurança. Ela é recomendada para pessoas acima de 51 anos ou acima de 18 anos, desde que com recomendação médica", diz Ana Carolina.

