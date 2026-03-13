Guru comunista que fez a cabeça de Caetano participa de debates no ES

Caetano Veloso e Jones Manoel, o pensador marxista que mudou a cabeça do cantor e compositor baiano. Crédito: Divulgação

O historiador, professor, escritor e youtuber comunista Jones Manoel, de 36 anos, estará em Vitória, nos dias 19 e 20 de março, para participar de debates no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).



No dia 19, às 18h30, Jones falará sobre “Imperialismo, dependência e soberania nacional". No dia 20, no mesmo horário, o tema será “Os desafios da esquerda socialista-comunista nas eleições de 2026”.

Expulso do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e atualmente no dissidente Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), Jones Manoel ficou conhecido nacionalmente durante uma entrevista de Caetano Veloso ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, em 2020.

Na entrevista, Caetano apontou o jovem comunista pernambucano como uma de suas referências recentes da política, em especial do socialismo.

Naquele mesmo ano, o cantor e músico baiano entrevistou o historiador em um programa do canal Mídia Ninja, no YouTube. “Hoje estou muito feliz porque vou conversar com Jones Manoel, um jovem pensador marxista que mudou a minha cabeça”, disse Caetano ao apresentar o seu entrevistado.

Caetano admitiu, durante a entrevista, que havia deixado para trás alguns pensamentos “liberaloides” que cultivava depois de ler “Revolução Africana: Uma Antologia do Pensamento Marxista”, escrito por Jones.

Segundo o cantor ,a obra também fez com que ele mudasse a sua visão sobre alguns governos socialistas históricos, o que na época foi considerado por muitos como um flerte com o stalinismo, corrente comunista enaltecida pelo guru pernambucano.

Jones Manoel é um fenômeno nas redes sociais. No Instagram, ele chegou à marca de 1,9 milhão de seguidores; no Facebook, é seguido por 110 mil pessoas; no Youtube, seu canal tem 640 mil inscritos e 4,2 mil vídeos postados; e no X, o pensador comunista tem mais de 380 mil adeptos.

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