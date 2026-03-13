Leonel Ximenes
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O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Guru comunista que fez a cabeça de Caetano participa de debates no ES

Youtuber e historiador marxista pernambucano tem milhares de seguidores nas redes sociais

Vitória
Publicado em 13/03/2026 às 15h09
Caetano e Jones, o pensador marxista que mudou a cabeça do cantor e compositor baiano
Caetano  Veloso e Jones Manoel, o pensador marxista que mudou a cabeça do cantor e compositor baiano. Crédito: Divulgação

O historiador, professor, escritor e youtuber comunista Jones Manoel, de 36 anos, estará em Vitória, nos dias 19 e 20 de março, para participar de debates no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

No dia 19, às 18h30, Jones falará sobre “Imperialismo, dependência e soberania nacional". No dia 20, no mesmo horário, o tema será “Os desafios da esquerda socialista-comunista nas eleições de 2026”.

Expulso do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e atualmente no dissidente Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), Jones Manoel ficou conhecido nacionalmente durante uma entrevista de Caetano Veloso ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, em 2020.

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Na entrevista, Caetano apontou o jovem comunista pernambucano como uma de suas referências recentes da política, em especial do socialismo.

Naquele mesmo ano, o cantor e músico baiano entrevistou o historiador em um programa do canal Mídia Ninja, no YouTube. “Hoje estou muito feliz porque vou conversar com Jones Manoel, um jovem pensador marxista que mudou a minha cabeça”, disse Caetano ao apresentar o seu entrevistado.

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Caetano admitiu, durante a entrevista, que havia deixado para trás alguns pensamentos “liberaloides” que cultivava depois de ler “Revolução Africana: Uma Antologia do Pensamento Marxista”, escrito por Jones.

Segundo o cantor ,a obra também fez com que ele mudasse a sua visão sobre alguns governos socialistas históricos, o que na época foi considerado por muitos como um flerte com o stalinismo, corrente comunista enaltecida pelo guru pernambucano.

Jones Manoel é um fenômeno nas redes sociais. No Instagram, ele chegou à marca de 1,9 milhão de seguidores; no Facebook, é seguido por 110 mil pessoas; no Youtube, seu canal tem 640 mil inscritos e 4,2 mil vídeos postados; e no X, o pensador comunista tem mais de 380 mil adeptos.

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