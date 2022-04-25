Google lança serviço para tirar dúvidas dos eleitores

Um dos objetivos do Google, em parceira com o TSE, é combater as fake news durante as eleições Crédito: Google

Em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , o Google lançou um painel de informações com respostas para as principais dúvidas na busca do site sobre o título de eleitor. Com a nova funcionalidade, basta pesquisar por “título de eleitor” ou “como tirar o título de eleitor”, por exemplo, para ter acesso direto a orientações da Justiça Eleitoral sobre documentos, prazos, regularização, transferência, além de um passo a passo para emitir o registro pela internet.

A iniciativa é parte de uma parceria firmada desde 2014 com o TSE, reforçada em 2020 por meio do Programa de Enfrentamento à Desinformação, que reúne mais de 120 instituições brasileiras e internacionais para combater a disseminação de conteúdos falsos e apoiar os cidadãos brasileiros na busca por informações úteis e confiáveis.

O lançamento do painel atende a um grande interesse pelo assunto registrado na busca do site. Dados do Google Trends apontam que, entre todas as dúvidas digitadas no buscador, a pergunta “como tirar o título de eleitor” foi uma das 20 mais procuradas nos últimos 30 dias no Brasil.

Já a busca por "título de eleitor" aumentou significativamente de março a abril em comparação com os mesmos períodos de 2014 e 2018, anos dos dois últimos pleitos presidenciais. O interesse pelo tema cresceu mais de 292% em relação a 2014 e 89% no paralelo com 2018.

Em 2022, os brasileiros também estão mais interessados no tema “eleição” e nos assuntos ligados à Justiça Eleitoral. Entre março e abril, a curiosidade pela sigla "TSE" aumentou 37% em comparação com o mesmo período de 2018 e 157% com relação a 2014.

O interesse é tanto que de março a abril deste ano, as buscas por temas relativos às eleições no Brasil estão maiores do que nos últimos dois pleitos presidenciais. As consultas pelo termo “eleição” foram 9% maiores do que no mesmo período em 2018 e, na comparação direta com 2014, o crescimento foi de mais de um terço (34%).