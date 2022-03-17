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Leonel Ximenes

Capixaba do Google escolhido um dos líderes de maior reputação do país

Presidente da empresa no Brasil,  ele ficou em 3° lugar na lista dos 100 empresários e executivos mais admirados

Públicado em 

17 mar 2022 às 13:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fábio Coelho: trajetória em grandes empresas privadas no Brasil e no mundo
Fábio Coelho: trajetória em grandes empresas privadas no Brasil e no mundo Crédito: Agência Brasil
O capixaba Fábio Coelho, diretor-executivo do Google no Brasil, ficou em terceiro lugar na lista dos líderes com maior reputação no Brasil. Elaborado pelo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco), o ranking, que tem 100 nomes, traz dois bilionários na liderança: a empresária Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), em primeiro, e Jorge Paulo Lemann (3G Capital), na segunda posição.
Na lista de 2021 estão outros pesos-pesados da economia brasileira, como Arthur Grynbaum, do Grupo Boticário; Jean Jereissati, da Ambev; Paula Bellizia, da Ebanx; João Paulo Ferreira, da Natura; Roberto Setubal, do Itaú Unibanco; e Cristina Junqueira, da Nubank.
Segundo a revista Exame, nesta edição dos 100 maiores líderes, um dos destaques é a posição das mulheres no ranking. Todas cresceram em sua posição. Os três maiores crescimentos também foram de mulheres: Ana Paula Assis (24º), Paula Paschoal (28º) e Cristina Junqueira (10º). O TOP 10 também ganhou duas mulheres. No ranking anterior, eram apenas homens.

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A pesquisa, que mostra também o ranking das empresas com maior reputação no Brasil, foi realizada entre julho e dezembro de 2021, com um total de 3.865 entrevistas com membros de alta direção de empresas, analistas financeiros, jornalísticas econômicos, gestores de mídias sociais, catedráticos de unidades, representantes do governo, ONGs, sindicatos e população geral.

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O Merco também faz uma pesquisa com as próprias empresas. Alguns méritos avaliados são resultados econômicos e financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética, responsabilidade corporativa, dimensão internacional e inovação. As três primeiras colocadas, pela ordem, são Natura, Ambev e Magazine Luiza.

O PERFIL DE FÁBIO COELHO

Nascido em Vitória, Fábio Coelho, 57 anos, se formou em Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Após a graduação, fez MBA também na UFRJ. A primeira oportunidade de Fábio foi em uma empresa privada.
A grande virada na carreira veio ao se inscrever em um trainee internacional da Gillette. Ao ser um dos 16 escolhidos, entre estudantes de todo o mundo, mudou-se para Boston (EUA).

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Durante o dia, estava na empresa. Já à noite, partia para as aulas em Harvard. Em 1993, foi convidado a retornar ao Brasil e assumir a gerência de marketing da Quaker Oats, no Rio de Janeiro. Coube a ele lançar o Gatorade por aqui. Aos 32 anos já era diretor de marketing da Quaker Oats.
Em seguida, entrou para o Citibank e, depois, foi vice-presidente de marketing da BCP, em 2000. Quatro anos mais tarde, continuou sendo vice-presidente, só que da América Latina.
Atualmente, além de ser presidente do Google Brasil, Fábio Coelho é também vice-presidente da Google Inc. e figura constante na lista de melhores CEOs da Forbes Brasil. O Google já investiu mais de R$ 500 milhões no Brasil nos últimos anos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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