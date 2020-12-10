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Em comunicado

França multa Google e Amazon por desrespeito a lei sobre 'cookies'

A Comissão Nacional de Informática e das Liberdades (CNIL) diz em dois comunicados que as empresas instalaram 'cookies' publicitários nos usuários de seus serviços
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 12:02

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 12:02

Google entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de revogar ordem judicial
A França anunciou uma multa de 100 milhões de euros sobre o Google Crédito: Reuters/Folhapress
O regulador da França anunciou nesta quinta-feira (10) uma multa de 100 milhões de euros sobre o Google e de 35 milhões de euros sobre a Amazon, sob o argumento de que as empresas desrespeitaram a legislação local sobre "cookies". A Comissão Nacional de Informática e das Liberdades (CNIL) diz em dois comunicados que as empresas instalaram "cookies" publicitários nos usuários de seus serviços na internet sem o consentimento prévio nem informações suficientes sobre a operação.
Os "cookies" são pequenos pacotes de dados enviados por um site para o navegador do usuário. Eles facilitam a navegação, mas podem também servir a fins publicitários e para rastrear os usuários pela internet. O regulador francês pede que as companhias americanas possam se adequar à legislação local sobre o tema e ameaça adotar mais multas, caso isso não ocorra.

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