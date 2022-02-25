Poucas&Boas: Dona de R$ 6 bi, maior "empresária socialista" do país vem ao ES

Luiza Trajano se diz socialista desde os 10 anos de idade Crédito: Assessoria de Comunicação do TJES/Divulgação

Ela se diz socialista desde os 10 anos de idade. Portanto, 63 anos antes de ser considerada a mulher mais rica do Brasil e ter uma fortuna avaliada pela Forbes em R$ 6 bilhões. Estamos falando de Luiza Trajano, de 73 anos, dona do Magazine Luiza e de várias marcas e empresas coligadas, que é a convidada especial de um fórum empresarial que será realizado no próximo dia 18, em Vitória.

PALESTRANTE DE ABERTURA

A “empresária vermelha”, como a chamam ironicamente seus detratores de direita, será a palestrante na abertura da 3ª edição do Fórum Brasil GRC 2022, com a presença do governador Casagrande (PSB). O evento será realizado em formato híbrido, presencial e on-line, das 8h30 às 18h, no Centro de Convenções de Vitória. Mais informações no Fórum Brasil GRC

POUPEM OS TOMATES

Não convidem para visitar a feira de Campo Grande, juntos, o prefeito Euclério Sampaio (União Brasil) e a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB). A relação entre as duas autoridades não anda muito bem, e é preciso poupar os tomates ofertados na animada e tradicional feira livre dominical.

MUTUAMENTE DESCONECTADOS

Nem no Instagram, lugar para ver e ser visto, os dois não se seguem. Juntos, os políticos têm pouco mais de 32 mil seguidores, mas eles não acompanham – na teoria – o que o outro faz na rede social.

DE OLHO EM BRASÍLIA

A vice-governadora Jaqueline Moraes iniciou, em Vale dos Reis, bairro onde morava até assumir o cargo atual, uma série de reuniões com as comunidades de Cariacica. Quem também está fazendo uma rodada de encontros com moradores e empreendedores da cidade é o secretário de Governo da Prefeitura de Cariacica, Messias Donato. Ambos estão de olho em uma vaga na Câmara dos Deputados.

FAZENDO CONTAS

Tem gente que fica acompanhando de perto a quantidade de pessoas nas reuniões dos respectivos líderes. E o número é repassado logo aos aliados.

OS CARROS SUFOCAM

Encontrar vaga para estacionar na Praia de Santa Helena e na Enseada do Suá, em Vitória, tem sido tarefa mais hercúlea do que nunca.

JÁ FOI MAIS DOCE

Comer pastel com caldo de cana não está saindo por menos de R$ 10 nas feiras livres mais movimentadas.

NINGUÉM SEGURA A INFLAÇÃO

O seguro de automóveis usados tem subido muito de valor.

DÉFICIT CIVILIZATÓRIO

Motoristas e cobradores ficam sem ação quando passageiros entram nos coletivos do Transcol sem máscara. Olham e, conformados, continuam com as viagens. Dentro dos ônibus não são raros os relatos de usuários que veem outras pessoas retirando o equipamento de proteção individual.

OLHA O COLESTEROL!

Bem-humorado, o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, compartilhou vídeo em que mostra o preparo de carne de porco na lata.

PARABÉNS, VOVÔ!

A coluna cumprimenta o secretário pelo nascimento de sua neta.

NEM O PAPA SANTO ESCAPA

A Praça do Papa, em Vitória, tem voltado a ficar às escuras de novo.

Atualização A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que, na noite da última quarta-feira (23), após denúncias, esteve no local e constatou que cabos foram cortados em diversos pontos da Praça do Papa. "A iluminação foi restabelecida imediatamente. No entanto, o local voltou a sofrer atos de vandalismo após a solução do problema. Técnicos irão novamente ao local para realizar o serviço", prometeu a PMV, em nota enviada à coluna.

A TRAGÉDIA DO TRÁFICO

Na reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) debateu os efeitos do tráfico de drogas na sociedade. Em 2021, 1.206 adultos deram entrada no sistema prisional por causa de crimes relacionados a entorpecentes.

HOSPITAL FÉRTIL

Em menos de uma semana de funcionamento, o Hospital Materno-Infantil da Serra já registrou o nascimento de dois gêmeos. E a mãe dos bebês, vejam só, já tinha outros dois gêmeos.

NÃO É NO RIO DE JANEIRO

Às 4h da madrugada, moradores de Vitória relatam ouvir, rotineiramente, barulhos de fogos de artifício que vêm do Bairro da Penha.

A DIREITA NÃO CURTIU

O ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta (PL) foi muito criticado, em grupos de direita, após revelar, em coletiva de imprensa, que é amigo do petista João Coser e do governador Renato Casagrande (PSB) e que não teria problema em conversar amistosamente com eles – apesar de não apoiar a esquerda.

CONSTATAÇÃO

O Brasil está na contramão do mundo.

ALÔ, PAPAIS E MAMÃES!