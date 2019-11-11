A Gazeta é case em evento do Google na Califórnia

Analista web da equipe de Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, Anderson Hese, participa de evento do Google em São Francisco, na Califórnia Crédito: Divulgação

O analista web da equipe de Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, Anderson Hese, participa nesta semana do evento Chrome Dev Summit, um encontro de desenvolvedores do mundo todo, que o Google faz em São Francisco, na Califórnia.

Ao longo de dois dias, a equipe do Chrome e os membros de vários grupos de trabalhos vão se aprofundar nas atualizações mais recentes da plataforma e das ferramentas para melhorar a produtividade dos desenvolvedores, à medida que criam experiências na web para seus usuários.

Este é o primeiro ano que A Gazeta participa do evento, que só recebe profissionais convidados. Resultado de um trabalho intenso com as parcerias já realizadas com o Google desde 2018. Dentro da programação está a apresentação do case de A Gazeta com a utilização da tecnologia portals, um novo sistema de navegação para o Chrome, no qual fomos o primeiro site a aplicar essa ferramenta.

Levar o nome A Gazeta para desenvolvedores do mundo todo é um grande mérito, já que conseguimos virar um case. Essa conquista só mostra a importância da parceria com o Google e de sermos pioneiros em muitas inovações, caminhando juntos nessas evoluções, explica o analista web, Anderson Hese, da equipe de Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta.

O espaço também serve para mostrar as inovações na área de desenvolvimento web, em que A Gazeta já conseguiu alcançar um nível alto por atuar junto á grupos que aplicam na prática os novos produtos globais do Google. E o evento ainda alimenta discussões significativas entre todos os participantes, além de levar momentos fundamentais de experiências.