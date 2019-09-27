Leitores mais velhos se conectam com o digital

A praticidade e o imediatismo da tecnologia digital não atraem apenas os mais jovens. As novas gerações não são as únicas que querem a notícia – literalmente – na palma da mão e a qualquer hora.

A rotina de José Quintão começa cedo e cheia de informação. Em alguns dias, já às 4h da manhã, ele está acordado se atualizando sobre os últimos acontecimentos, acessando o conteúdo no tablet pelo aplicativo de A Gazeta. “Antes eu lia no papel, mas há uns quatro meses eu resolvi testar o on-line e achei bem melhor!”, conta o bioquímico aposentado, de 79 anos.

A mudança, segundo ele, só trouxe benefícios. “Por aqui é rápido, não precisa esperar o jornal chegar, não tem que procurar nada, é só pegar o tablet e já está na mão. Além de trazer mais conforto também. Por aqui eu posso aumentar a letra, por exemplo, para ler de forma mais confortável”.

José faz parte de um grupo que cresce a cada dia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um quarto dos brasileiros acima de 60 anos já estão conectados. O consumo digital é ainda maior quando abaixamos uma década na análise.

Um estudo da Mind Miners, empresa de tecnologia especializada em pesquisa digital, apontou que 58% dos entrevistados acima de 50 anos possuem conta no Spotify e 70% assistem à Netflix.

Para o jornalista e doutor em Comunicação Digital Sergio Denicoli, incorporar novas tecnologias a sua rotina é algo que a sociedade já faz há muito tempo. “Desde sempre, desde que alguém resolveu usar uma pedra para quebrar algo, para caçar, ou qualquer coisa do tipo, isso já era uma tecnologia inventada. O avanço tecnológico sempre fez parte da história humana, só que a tecnologia digital que chega agora para nós, muitas vezes nem percebemos mais.”

Essa também é a realidade do ponto de vista da consultora e professora de Marketing Digital Diana Pádua. “O digital já passou a ser uma camada indissociável nas nossas vidas, que só percebemos quando falta, como a energia elétrica. É uma necessidade. Se não tem internet, por exemplo, os aeroportos param, a maioria das pessoas não consegue trabalhar e nem se comunicar uma com as outras”.

A informação, cada vez mais rápida, também caminha nesta direção. Estar atualizado é um desejo da sociedade. Hoje, conseguir suprir essa necessidade em poucos cliques não é mais exclusividade do público jovem. As pessoas consomem, a todo momento e de diferentes fontes, uma enorme quantidade de informação.

“Entendo que as redes sociais fazem esse papel do que está acontecendo no exato momento, como o incêndio na Catedral de Notre Dame. Alguém está lá, tira uma foto, posta e aquilo se espalha. Ao mesmo tempo, os veículos de comunicação tem um papel muito diferente nesse sentido de apurar a informação”, destaca Diana.