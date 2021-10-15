Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Google vai exigir processo de verificação para campanhas políticas em 2022
Eleições 2022

Google vai exigir processo de verificação para campanhas políticas em 2022

A medida foi anunciada nesta sexta-feira (15). Ferramenta de buscas vai limitar segmentação para anúncios e disponibilizará relatório sobre gastos eleitorais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2021 às 15:51

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 15:51

Google entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de revogar ordem judicial
Google entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de revogar ordem judicial Crédito: Reuters/Folhapress
O Google anunciou nesta sexta-feira (15) que vai exigir um processo de verificação para campanhas políticas em anúncios veiculados na ferramenta de busca. A medida faz parte de um pacote da empresa para auxiliar o processo eleitoral de 2022.
Os anunciantes já foram notificados em 15 de setembro, e a medida passa a ser obrigatória em 17 de novembro.
A empresa classifica como campanha política todos aqueles que queiram divulgar campanhas de partidos políticos, titulares de cargos públicos eletivos federais ou candidatos à Câmara, ao Senado, à Presidência e à Vice-Presidência.
Para o processo de verificação, é necessário que o anunciante forneça documentos que mostre quem alega ser. Se o anunciante não passar por este processo, ele ficará desabilitado a subir novas campanhas na plataforma.
Segundo a política de anúncio do Google, a empresa exige que todos os anúncios eleitorais mostrem uma nota identificando quem pagou por eles. Para formatos maiores, a empresa pede que o anunciante gere uma declaração "Pago por", de acordo com as informações fornecidas durante o processo de verificação.
O Google também vai limitar a segmentação para as campanhas eleitorais, e os anunciantes terão acesso somente a filtros de localização geográfica, por faixa etária e gênero. Outros anunciantes, por exemplo, conseguem usar a ferramenta de forma mais ampla, como segmentação por afinidades do usuário.
Além das restrições para anúncios eleitorais, o Google também vai disponibilizar no primeiro semestre de 2022 um relatório público com informações sobre os anunciantes na plataforma.
A ferramenta também está em funcionamento em Israel, Austrália, Estados Unidos, Índia, Nova Zelândia, Taiwan, União Europeia e Reino Unido.
"Qualquer pessoa terá acesso detalhado sobre gastos, quantidade de anúncios, valor investido e outras informações a depender da base de dados coletada pela empresa com o processo de verificação" ,diz Natália Kuchar, advogada e especialista em anúncios e plataformas de publicidade do Google.
Kuchar também afirma que a empresa não faz segmentações por escolhas políticas, sendo impossível um usuário que seja de esquerda receber mais anúncios relacionados aos ideais do usuário.
"Por regra, a empresa não permite segmentação política. Os anúncios na busca são direcionados com base no contexto, na palavra-chave que o usuário está procurando", diz.
O Google também afirmou dar continuidade às parcerias com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para capacitação e divulgação de conteúdos de utilidade pública sobre eleições, que acontecem desde de 2014.
A empresa também disse que continuará apoiando o Comprova, coalizão que reúne a Folha e 32 veículos na checagem de conteúdos sobre coronavírus, políticas públicas e eleições.

Veja Também

Brasil precisa enfrentar algumas verdades para a eleição de 2022

Em ato por voto impresso, Bolsonaro coloca eleição de 2022 em dúvida

Bolsonaro exibe camisa com alusão à eleição de 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Google Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados